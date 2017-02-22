فاطمه سادات شبیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام تیم پسران اسکواش همدان به مسابقات دانشآموزی اظهار داشت: تیم پسران اسکواش استانهمدان متشکل از ۴ ورزشکار در دو رده سنی کمتر از ۱۳ سال و کمتر از ۱۵ سال به نخستین دوره مسابقات دانشآموزی به میزبانی استان اصفهان اعزام شدند.
وی افزود: محمدمهدی دواتگر و علی حیدری در رده کمتر از ۱۵ سال و امیر صالح نصرتی و آرشام بابکیان در رده کمتر از ۱۳ سال به رقابت خواهند پرداخت.
رئیس هیئت اسکواش استانهمدان با اشاره به این مسابقات گفت: نخستین دوره مسابقات دانشآموزی اسکواش پسران با حضور ۱۷ تیم از سراسر کشور تا ۶ اسفندماه در اصفهان برگزار میشود.
شبیری خاطرنشان کرد: تیم پسران اسکواش استانهمدان به سرپرستی و مربیگری حسن شایان به این دوره از مسابقات اعزام شد.
رئیس هیئت اسکواش استانهمدان بابیان اینکه روزبهروز تعداد علاقهمندان این رشته در حال افزایش است، بیان کرد: رشته اسکواش ازجمله رشتههای ورزشی بسیار مفرح و ارزانقیمت است که خانوادهها میتوانند فرزندان خود را به سمت این رشته جذاب سوق دهند.
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