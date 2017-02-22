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۴ اسفند ۱۳۹۵، ۲۲:۲۷

رئیس هیئت اسکواش استان‌همدان:

پسران اسکواش‌باز همدان به مسابقات دانش‌آموزی اعزام شدند

پسران اسکواش‌باز همدان به مسابقات دانش‌آموزی اعزام شدند

همدان-رئیس هیئت اسکواش استان‌همدان گفت: تیم پسران اسکواش استان‌همدان در دو رده سنی کمتر از ۱۳ سال و کمتر از ۱۵ سال به نخستین دوره مسابقات دانش‌آموزی اعزام شدند.

فاطمه سادات شبیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام تیم پسران اسکواش همدان به مسابقات دانش‌آموزی اظهار داشت: تیم پسران اسکواش استان‌همدان متشکل از ۴ ورزشکار در دو رده سنی کمتر از ۱۳ سال و کمتر از ۱۵ سال به نخستین دوره مسابقات دانش‌آموزی به میزبانی استان اصفهان اعزام شدند.

وی افزود: محمدمهدی دواتگر و علی حیدری در رده کمتر از ۱۵ سال و امیر صالح نصرتی و آرشام بابکیان در رده کمتر از ۱۳ سال به رقابت خواهند پرداخت.

رئیس هیئت اسکواش استان‌همدان با اشاره به این مسابقات گفت: نخستین دوره مسابقات دانش‌آموزی اسکواش پسران با حضور ۱۷ تیم از سراسر کشور تا ۶ اسفندماه در اصفهان برگزار می‌شود.

شبیری خاطرنشان کرد: تیم پسران اسکواش استان‌همدان به سرپرستی و مربیگری حسن شایان به این دوره از مسابقات اعزام شد.

رئیس هیئت اسکواش استان‌همدان بابیان اینکه روزبه‌روز تعداد علاقه‌مندان این رشته در حال افزایش است، بیان کرد: رشته اسکواش ازجمله رشته‌های ورزشی بسیار مفرح و ارزان‌قیمت است که خانواده‌ها می‌توانند فرزندان خود را به سمت این رشته جذاب سوق دهند.

کد مطلب 3915119

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