حمدالله چاروسایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت هندبال استانهمدان اظهار داشت: ثبتنام متقاضیان شرکت در انتخابات هیئت هندبال استانهمدان آغاز شد.
وی افزود: مجمع عمومی انتخابات هیئت هندبال بهمنظور انتخاب رئیس هیئت در سال جاری برگزار خواهد شد.
سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استانهمدان با اشاره به شرایط ثبتنام گفت: اعتقاد بهنظام جمهوری اسلامی ایران، تابعیت جمهوری اسلامی ایران، اعتقاد به یکی از ادیان رسمی کشور، نداشتن سوءسابقه کیفری، دارا بودن حداقل ۳۰ سال سن و دارا بودن تحصیلات فوقدیپلم ازجمله شرایط برای ثبتنام کنندگان است.
چاروسایی عنوان کرد: علاقهمندان احراز پست ریاست هیئت باید برای دریافت فرم ثبتنام و ارائه مدارک موردنیاز از ۵ اسفندماه به مدت ۷ روز کاری به دبیرخانه مجمع در اداره کل ورزش و جوانان استان مراجعه کنند.
وی با اشاره به برگزاری مسابقات موتای قهرمانی استانهمدان بیان کرد: مسابقات قهرمانی استان رشته موتای با حضور ۵۰ نفر از موتای کاران استانهمدان به همت روزبه ابراهیمی رئیس موتای استان برگزار شد.
سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استانهمدان عنوان کرد: در پایان میثم رضایی، صادق رجبی، علی خسروی، امجد ملایی، آرمین محمدیان، شاهین رضایی، محمدرضا گمار، فرهاد کاووسی، محمد کوهی، اسماعیل گمار و ابوالفضل قاسمی در یازده وزن نفرات برتر شدند.
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