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۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۳۱

فرمانده انتظامی استان زنجان :

اعتیاد به مواد مخدر بخش مهمی از جرایم را شامل می شود

اعتیاد به مواد مخدر بخش مهمی از جرایم را شامل می شود

زنجان- فرمانده انتظامی استان زنجان طلاق بزه کاری، اعتیاد و حاشیه نشینی را از معضلات اجتماعی عنوان کرد و گفت: اعتیاد به مواد مخدر بخش مهمی از جرایم راشامل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی آزادی شامگاه چهارشنبه در جلسه  گردهمایی سازمان های دولتی، افزود: اعتقادات مذهبی و خانواده محور بودن مناسبات انظباط اجتماعی از عوامل کاهش آسیبهای اجتماعی در جامعه است.

وی  زنجان را جزو استانهای امن کشور اعلام کرد و ادامه داد: خوشبختانه تحقق این امر مهم در راستای تعامل و همکاری خوبی مردم با پلیس است و با ید این مهم به خوبی در استان زنجان تقویت و ارتقاء یابد.

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: استان زنجان به لحاظ  میزان آسیبهای اجتماعی در پایین ترین رتبه در بین استانها دارد و باید  برای کاهش بیشتر آسیبهای اجتماعی در استان برنامه ریزی و مدیریت لازم را داشت.

آزادی بر وجود  فراهم کردن بسترهای  فرهنگی و اجتماعی در استان زنجان تاکید کرد و گفت: توجه به اعتقادات دینی و مذهبی در بحث کاهش آسیبهای اجتماعی قرار دارد.

وی تصریح کرد:  زنجان ۳۰ استان در زمینه معضلات اجتماعی است و کمترین معضلات را دارد و باید این بسیار کمتر از این شود.

فرمانده انتظامی استان زنجان ، طلاق بزه کاری، اعتیاد و حاشیه نشینی را از معضلات اجتماعی در جامعه عنوان کرد و گفت: مواد مخدر و به تبع اعتیاد مادر بسیاری از جرایم است.

آزادی ابراز کرد: مهمترین رسالت پلیس برقراری امنیت در جامعه است و  زنجان در سطح کشور دومین استان است که کمترین معضلات اجتماعی را دارد.

فرمانده انتظامی استان زنجان تصریح کرد: پیشگیری از جرائم در جامعه حاصل نمی شود مگر با کمک مردم این امر محقق می شود و پلیس بر امر پیشگیری از جرایم تاکید جدی دارد و لی دراجرایی شدن این امر مردم هم باید با پلیس همکاری لازم را داشته باشند.

کد مطلب 3915122

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