بانک اطلاعاتی طراحان لباس در خراسان جنوبی تهیه شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محبی چهارشنبه شب در مراسم اختتامیه سومین جشنواره مد و لباس اسلامی ایرانی خراسان جنوبی بیان کرد: باید بانک اطلاعات طراحان استان تشکیل شود و قانون ثبت مالکیت در حوزه مد و لباس نیز باید اتفاق بیفتد.

وی لباس را هویت ونماد ایرانیان دانست و گفت: امروزه در سطح کشوری توجه ویژه ای به صنعت پوشاک شده است.

محبی ادامه داد: دانشگاه های بسیاری رشته های مربوط به مد و لباس را دنبال می کند و برخی نیز به صورت تخصصی در رشته نخ، دانشجو می پذیرند.

وی خواستار توجه به مد و لباس های بومی و محلی شد و اظهار کرد: باید در راستای حذف مدل و برندهای خارجی فرهنگ سازی کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی تاکید کرد: باید ارتباط میان صنعت پوشاک و تولید لباس با بخش های دانشگاهی افزایش یابد.

محبی ادامه داد: همچنین باید به گونه ای فرهنگ سازی شود تا رجال سیاسی، گروه های مرجع و هنرمندان با لباس رسمی ایرانی و اسلامی وارد مجالس شوند.

وی با بیان اینکه لباس یک کالای فرهنگی است، افزود: باید با استفاده از ظرفیت های موجود، فرهنگخود را به وسیله لباس به دیگران معرفی کنیم.

محبی ادامه داد: در این راستا آمادگی داریم از کسانی که‌ در حوزه پوشاک و لباس، پایان ارائه می دهند، حمایت کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی خواستار حذف واسطه ها از تولید تا فروش پوشاک شد و افزود: واسطه ها نقش بسیار زیادی را در افزایش قیمت البسه ایفا می کنند.