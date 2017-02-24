به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی صبح جمعه در آغاز سفر یک روزه خود به استان سمنان در راس هیئتی متشکل از معاونان وزارت بهداشت وارد گرمسار شد و در بدو ورود، مورد استقبال محمد رضا خباز استاندار سمنان و دیگر مسئولان ارشد این استان قرار گرفت.

عضو کابینه یازدهم قرار است در این سفر کلنگ ۷۲ پروژه عمرانی در بخش های مختلف بهداشتی و درمانی را در دیار قومس بر زمین بزند.

حضور در جمع مردم مهدیشهر، سمنان و همچنین دامغان در زمره برنامه های امروز وزیر بهداشت است.

این سومین سفر رسمی قاضی زاده هاشمی به استان سمنان محسوب می شود.

سال گذشته وزیر بهداشت درقالب طرح ملی نورآوران به شرق استان سمنان سفر کرده بود، وی همچنین در سال ۹۳ نیز برای بازدید از دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در این شهر حضور یافت.