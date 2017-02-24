به گزارش خبرنگار مهر، حسن قاضی زاده هاشمی صبح جمعه در بدو ورود به استان سمنان و پس از مراسم استقبال مسئولان ارشد استان از وی در گرمسار، کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امام خمینی(ره) این شهرستان را افتتاح کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان در خلال این آئین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این کلینیک در زمینی به وسعت ۴۱۰ متر مربع در حالی به بهره برداری می رسد که کلینیک فوق تخصصی طی سال های اخیر در زمره مطالبات ویژه مردم گرمسار بود.

مهدی شادنوش با بیان اینکه مرکز فوق تخصصی امام خمینی(ره) می تواند نیازهای درمانی بیش از سه هزار نفر را در طول سال برطرف کرده و روزانه پذیرای ۶۰ بیمار باشد، بیان داشت: یکی از مطالبات مردم گرمسار طی سال های اخیر، مقوله کلینیک فوق تخصصی بود که امروز خوشبختانه شاهد افتتاح آن توسط وزیر بهداشت هستیم.

وزیر بهداشت در سفر یک روزه خود به استان سمنان، در آئین افتتاح ۱۸ طرح درمانی حضور خواهد یافت.

معاونان و روسای بخش های مختلف وزارت بهداشت نیز در این سفر، قاضی زاده هاشمی را همراهی می کنند.