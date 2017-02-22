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۴ اسفند ۱۳۹۵، ۲۳:۱۰

مشاور استاندار لرستان در امور ایثارگران:

۷ نمایشگاه با موضوع دفاع مقدس در لرستان برپا شد

۷ نمایشگاه با موضوع دفاع مقدس در لرستان برپا شد

خرم آباد- مشاور استاندار لرستان در امور ایثارگران از برپایی هفت نمایشگاه با موضوع دفاع مقدس در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر قربانی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سخنانی با اشاره به برگزاری برنامه های مختلف در این حوزه توسط سازمان های مردم نهاد اظهار داشت: برگزاری هشت نشست فرهنگی با موضوع فرهنگ ایثار و شهادت از جمله این برنامه ها بوده که بیش از ۶۰۰ نفر در آنها شرکت داشتند.

وی با اشاره به برپایی هفت نمایشگاه دفاع مقدس در سطح مدارس لرستان عنوان کرد: اعزام اردوهای زیارتی قم و جمکران از دیگر برنامه های اجرا شده بوده که در قالب این اردوها ۵۰۰ نفر به این سفرهای زیارتی اعزام شدند.

مشاور استاندار لرستان در امور ایثارگران با بیان اینکه در ایام عید سال آینده تجلیل از فعالان فرهنگ ایثار و شهادت را خواهیم داشت گفت: همچنین در ایام نوروز یک نمایشگاه و ایستگاه صلواتی را برپا خواهیم کرد.

کد مطلب 3915148

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