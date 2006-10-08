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۱۶ مهر ۱۳۸۵، ۲۲:۰۳

عدم صدور مجوز جديد براي تأسيس موسسه آموزش عالي آزاد در شهرهاي بزرگ / ساماندهي موسسات آموزش عالي داراي مجوز

عدم صدور مجوز جديد براي تأسيس موسسه آموزش عالي آزاد در شهرهاي بزرگ / ساماندهي موسسات آموزش عالي داراي مجوز

در حال حاضر 200 درخواست براي اخذ مجوز ايجاد موسسه آموزش عالي آزاد در شهرهاي بزرگ در دست بررسي وزارت علوم است اما وزارت علوم درخواست ديگري را براي اخذ مجوز در شهرهاي بزرگ مانند تهران، مشهد و .. نمي پذيرد.

دكتر "طاهري "- مدير كل دفتر آموزش هاي آزاد وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: سياست هاي كاري اين دفتر منطبق بر سياست هاي نظام و آموزش عالي است و به تازگي مسئوليت دانشگاه هاي غيرانتفاعي و علمي كاربردي نيز به اين دفتر در زير مجموعه معاونت آموزشي وزارت علوم واگذار شده است.

وي اظهار داشت: پيش بيني مي شود تا پايان برنامه چهارم توسعه 250 موسسه غير دولتي در كشور ايجاد شود و اين موسسات 450 هزار دانشجوي شاغل به تحصيل داشته باشند.

مدير كل دفتر آموزش هاي آزاد وزارت علوم اظهار داشت: يكي از برنامه هاي اين دفتر اقدام اساسي و ضربتي در ساماندهي موسسات آموزش عالي آزادي است كه تا كنون مجوز خود را از اين دفتر اخذ كرده اند.

وي در خصوص شرايط جديد ارائه مجوز به موسسات آزاد گفت: در چند سال گذشته موسسات با شرايط بهتر و پائين تري مجوز دريافت مي كردند اما در دوره جديد اعطاي مجوز با بررسي دقيق تري صورت مي گيرد.

طاهري تأكيد كرد: تنها در صورتي با درخواست موسسه جديد در شهرهاي بزرگ موافقت مي شود كه طرح جامعي ارائه داده و پيشنهادات متفاوتي نسبت به ديگر موسسات داير وجود داشته باشد و موقعيت مالي موسسه نيز از نظر ايجاد فضاي آموزشي مناسب و وسائل كمك آموزشي و ... مطلوب باشد.

کد مطلب 391551

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