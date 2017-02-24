به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی تکواندو بانوان ناشنوایان کشور به مناسبت گرامی داشت دهه مبارک فجر در خانه تکواندو تهران پایان پذیرفت.

این رقابت ها با حضور استان های سراسر کشور در چهار وزن المپیکی در خانه تکواندو تهران برگزار شد.

تکواندوکاران شرکت کننده در مسابقات در اوزان ۴۹، ۵۷، ۶۷ و ۶۷+ به رقابت پرداختند و نفرات برتر این رقابت ها برای حضور در اردوی تیم ملی مشخص شدند.

در پایان این مسابقات نسیبه شهبازی تکواندو کار مریوانی با غلبه بر تمامی حریفان خود با اقتدار بر سکوی نخست مسابقات کشوری ایستاد و نشان زرین طلا را بر گردن آویخت.

شهبازی متولد سال ۱۳۷۰ در شهرستان مریوان بوده و از سال ۸۹ زیر نظر مربیان شهر خود به فعالیت حرفه ایی این رشته ورزشی پرداخته است.

بر اساس این گزارش، مهری شعبانی مربی با سابقه سقزی در این مسابقات تکواندوکار مریوانی را همراهی و هدایت کرد.

گفتنی است، نفرات برتر سومین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی بانوان ناشنوایان کشور به اردوی تیم ملی دعوت می شوند و ملی پوشان خود را برای حضور در المپیک ناشنوایان ۲۰۱۷ که تیرماه سال آینده به میزبانی «سامسون» ترکیه برگزار می شود، آماده می کنند.