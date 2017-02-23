۴۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه کاره در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبداله رضیان عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری، با بیان اینکه کشور وضعیت اقتصادی خوبی ندارد، اظهارداشت: ایران متأثر از آثار تحریمهای گذشته، در شرایط خاصی بسر می‌برد.

وی ادامه داد: استان مازندران هم مشکلات خاص خودش را دارد، طوفان و یخزدگی مرکبات خسارات زیادی به این استان وارد کرده‌است.

نماینده قائم‌شهر، جویبار، سوادکوه و سیمرغ در مجلس‌شورای اسلامی در خصوص جبران خسارتهای اخیر واردشده به مازندران، گفت: بر اساس مصوبات هیئت دولت، به ۳۰ میلیارد تومان بلاعوض پرداخت شده، مبلغ ۵۰ میلیارد تومان دیگر اضافه شد که تا پایان اسفند پرداخت خواهدشد و همچنین ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات کمتر از ۱۰ درصدی که تاکنون پرداخت نشده است در اسفندماه در اختبار بانکها قرار گرفت تا به خسارت دیدگان مرکبات و کیوی داده خواهد شد.

وی افزود: سود و جریمه برای کسانیکه زیر ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات در بخش کشاورزی گرفته‌اند، حذف شده و در طی چندروز آینده ۲۰ میلیاردتومان خسارت بیمه به باغداران خسارت‌دیده پرداخت می‌شود.

سخنگوی مجمع نمایندگان مازندران، به کسری بودجه کشور اشاره کرد و اظهار داشت: ۵۴ درصد در سال گذشته و ۴۲‌ درصد در سال جاری کسری بودجه داریم که لازم است با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری اقتصادمقاومتی را جدی گرفته و از ظرفیت‌های فاینانس و اوراق قرضه استفاده کنیم.

رضیان تصریح کرد: متأسفانه ۸۶ درصد بودجه کشور برای هزینه‌های اجرایی مصرف می‌شود و از ۳۴۵ هزار میلیارد تومان بودجه فقط ۷۲ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی است.

نماینده مجلس با بیان اینکه با همه شرایط سخت اقتصادی اتفاقات خوبی در حوزه انتخابیه‌اش رقم خورده است، عنوان کرد: در پنج ماهه گذشته ۲۰۲ میلیاردتومان بودجه برای ساماندهی جاده سوادکوه تزریق شده‌است و در حوزه کشاورزی هم ۲ هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه به استان وارد شده‌است.