به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدهاشم موسوی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه همدان با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، یکی از مشخصه‌های انسان مومن را اقامه نماز و دادن زکات عنوان کرد و گفت: خداوند در قرآن کریم بر اقامه نماز تاکید بسیاری دارد.

وی با تاکید بر اینکه باید فرهنگ اقامه نماز را برای داشتن جامعه‌ای ایمانی تقویت کرد، گفت: اقامه نماز نشانه ای از عبودیت فرد است کمااینکه باید حقوق واجب الهی ادا شود.

امام جمعه موقت همدان اقامه نماز را کفاره گناهان کوچک دانست و عنوان کرد: به شرط اینکه فرد از گناه، واقعی کرده باشد نماز وی کفاره گناهانش می شود.

حجت الاسلام موسوی با بیان اینکه اگر کسی عمداً نماز را به تأخیر بیاندازد نام او بر بالای سردرب جهنم نوشته می‌شود، گفت: باید همیشه تقوا را در زندگی خود مد نظر قرار دهیم و ابعاد مختلف زندگی خود را به این زیور آراسته کنیم.

وی در ادامه با اشاره به در پیش رو بودن روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اضافه کرد: عرضه‌کنندگان کالا و خدمات باید حقوق مصرف‌کننده را رعایت کنند.

امام جمعه موقت همدان حق برخورداری از ایمنی، حق برخورداری از اطلاعات کامل، انتخاب آزادانه، حق برخورداری از حمایت دولت در صورت تخلفات از سوی واحدهای صنفی و حق برخورداری از معامله منصفانه را از حقوق مصرف کنندگان برشمرد.

کارشناس مسئول معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه همدان اصلاح فرهنگ مصرف را از ارکان اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: اصلاح مصرف دارو و غذا نیز باید مد نظر باشد.

مجید حنیفه با بیان اینکه ایران در بین ۲۰ کشور اول مصرف دارو است، گفت: این موضوع هزینه‌های زیادی را به سیستم بهداشتی جامعه تحمیل می‌کند.

وی با بیان اینکه سالانه هر ایرانی ۳۴۰ عدد دارو مصرف می‌کند که این فرهنگ باید اصلاح شود، گفت: فرهنگ خوددرمانی باعث بروز مشکل شده به طوری که از بین هر ۵ ایرانی دو ایرانی برای درمان بیماری‌ها خوددرمانی می‌کنند.

حنیفه مصرف دارو به توصیه افراد غیر متخصص را از دیگر مشکلات دانست و با بیان اینکه تهیه دارو از منابع نامعتبر نیز از دیگر مشکلات است، افزود: برای تهیه دارو باید به برچسب اصالت بر روی آن توجه شود.

وی ادامه داد: برخی افراد با تهیه دارو از عطاری‌ها باعث بروز مشکلات برای خود و دیگران می‌شوند.

حنیفه مصرف بیش از میانگین استاندارد برخی داروها در سطح جامعه را از مشکلات عنوان و بیان کرد: داروهای تزریقی در ایران ۴ برابر بیشتر از میانگین کشوری استفاده می‌شود.