به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نخست رقابت های ووشو انتخابی تیم ملی بانوان بزرگسالان کشور با معرفی نفرات و تیم های برتر به کار خود پایان داد.

رقابت های ووشوی انتخابی تیم ملی با شرکت ۵۵۰ ووشوکار دختر از سراسر کشور در دو بخش ساندا و تالو برگزار شد و شرکت کنندگان رقابت های خود را در سالن خانه ووشو استان قم به نمایش گذاشتند.

استان کردستان با شش نماینده در بخش تالو و هفت ورزشکار در بخش ساندا در این مسابقات شرکت کرد و توانست در وزن ۵۶- کیلوگرم بخش ساندا به مدال نقره دست پیدا کند.

در بخش ساندای وزن ۵۶- کیلوگرم، دنیا شکری نماینده از تیم کردستان با غلبه بر حریفان خود توانست به مرحله نهایی صعود کند و در فینال رقابت ها با قبول شکست مقابل نماینده البرز به نشان نقره دست یافت و جواز حضور در اردوی تیم ملی بزرگسالان را کسب کرد.

تیم کردستان با سرپرستی مهسا اسدی و مربیگری مهسا بزلو در رقابت های ووشوی انتخابی تیم ملی بانوان کشور حضور پیدا کرد.

گفتنی است، نفرات برتر مشخص شده این رقابت ها پس از اردوهای آمادگی تیم ملی به مسابقات آسیایی کره جنوبی اعزام می شوند.