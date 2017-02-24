به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام علی خاتمی قبل از ظهر جمعه در مراسم یادواره شهدا در زنجان، برتداوم برگزاری یادواره های شهدا در استان زنجان تاکید کرد و افزود: خوشبختانه در استان زنجان استقبال مردم از یادواره های شهدا بسیار خوب است.

وی اظهار کرد: برگزاری یادواره شهدا بهترین راه برای انتقال ارزش ها به نسل جوان است چرا که نسل سوم و چهارم زمان انقلاب و هشت سال دفاع مقدس را ندیده اند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: در زمان طاغوت رژیم شاهنشاهی با مدیریت امام خمینی (ره) نابود شد و در این میان مردم هم پشت سر رهبری حرکت کردند تا انقلاب اسلامی پیروز شود.

خاتمی تاکید کرد: اقتدار و استقلال نظام جمهوری اسلامی ایران در تمام حوزه ها به خاطر جان فشانی های شهیدان بوده است و بزرگترین انقلاب دینی را حضرت امام خمینی (ره) ایجاد کردند.

وی افزود: باید یاد و خاطره شهیدان برای همیشه زنده بماند و تحقق این امر این است که خانواده های آنها را احترام بگداریم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان یاد آورشد: نباید فرهنگ ایثار و شهادت در کشور فراموش شود و نسل امروز جنگ و انقلاب را ندیده اند بنابراین باید دستاوردهای انقلاب به جوانان به خوبی بیان و تبیین شود.

خاتمی گفت: امروز که دشمن با جنگ نرم وارد عرصه شده باید فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه به خوبی تبیین و ترویج شود.