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۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۲۸

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان:

برگزاری یادواره شهدا بهترین راه انتقال ارزش‌ها به نسل جوان است

برگزاری یادواره شهدا بهترین راه انتقال ارزش‌ها به نسل جوان است

زنجان-نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان گفت: برگزاری یادواره شهدا بهترین راه برای انتقال ارزش‌ها به نسل جوان است چراکه نسل سوم، دوران انقلاب و هشت سال دفاع مقدس را ندیده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام علی خاتمی قبل از ظهر جمعه در مراسم یادواره شهدا در زنجان، برتداوم برگزاری یادواره های شهدا در استان زنجان تاکید کرد و افزود: خوشبختانه در استان زنجان استقبال مردم از یادواره های شهدا بسیار خوب است.

وی اظهار کرد: برگزاری یادواره شهدا بهترین راه برای انتقال ارزش ها به نسل جوان است چرا که نسل سوم و چهارم زمان انقلاب و هشت سال دفاع مقدس را ندیده اند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت:  در زمان طاغوت رژیم شاهنشاهی با مدیریت امام خمینی (ره) نابود شد و در این میان مردم هم پشت سر رهبری حرکت کردند تا انقلاب اسلامی پیروز شود.

خاتمی تاکید کرد: اقتدار و استقلال نظام جمهوری اسلامی ایران در تمام حوزه ها به خاطر جان فشانی های شهیدان بوده است و بزرگترین انقلاب دینی  را حضرت امام خمینی (ره) ایجاد کردند.

وی افزود:  باید یاد و خاطره شهیدان برای همیشه زنده بماند و تحقق این امر این است که خانواده های آنها را احترام بگداریم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان یاد آورشد: نباید فرهنگ ایثار و شهادت در کشور فراموش شود و نسل امروز جنگ و انقلاب را ندیده اند بنابراین باید دستاوردهای انقلاب به جوانان به خوبی بیان و تبیین شود.

خاتمی گفت: امروز که دشمن با جنگ نرم وارد عرصه شده باید فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه به خوبی تبیین و ترویج شود.

کد مطلب 3915739

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