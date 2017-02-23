به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری رأی الیوم، عبد الله صالح خطاب به کشورهای عضو ائتلاف تجاوز به یمن گفت: همانند مرد بجنگید، وارد میدان شوید، شما باید در موشک ها، جنگنده ها و بمب های خوشه ای ساخت آمریکا که در یمن استفاده می شود، بازنگری کنید، این سلاح ها در برابر مقاومت ملت یمن کارآیی نخواهد داشت و این تجاوز آشکار در برابر ملت ما محکوم به شکست است.

وی افزود: ما به شما گفته ایم که آماده صلح هستیم و نه تسلیم، بمباران را متوقف کنید.در این صورت ما شلیک موشک را متوقف خواهیم کرد.

رئیس جمهور سابق یمن ادامه داد: هنوز موشک های دور برد شلیک نشده است، ما به شما می گوییم که بمباران هوایی را متوقف کنید و پای گفتگو بیایید، ما آماده گفتگو با ۱۷ کشور متحد علیه یمن هستیم و ما از دو سال پیش مثل کوه ایستاده ایم و هرگز اراده و همت ما در برابر ۱۷ کشور متجاوز سست نخواهد شد.

عربستان به همراه آمریکا و چند کشور دیگر عربی از ششم فروردین سال ۱۳۹۳ اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور با هدف بازگرداندن عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری مستعفی و فراری یمن به قدرت کرد.

در اثر این تجاوز تاکنون بیش از ۱۰ هزار شهروند مسلمان یمنی به شهادت رسیده و شمار زیادی نیز مجروح و یا آواره شده اند.