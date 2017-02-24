به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی پنجشنبه شب درآیین تحلیف وکلای دادگستری استان قزوین که در سالن اجتماعات دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین برگزار شد اظهارداشت:درجامعه به هر میزان که قانون پذیری و قانون گرایی باشد به همان میزان به عدالت نزدیک می شویم و همه باید در این مسیر حرکت کنیم.

وی افزود: یکی از شاخصه های توسعه یافتگی در هر جامعه ای قانون گرایی و احترام به قانون و تن دادن به آن است و در کنار آن بی قانونی به هرج و مرج تبدیل می شود لذا گفته می شود قانون ضعیف از بی قانونی بهتر است.

حکمرانی خوب در گرو اجرای قانون است

استاندار قزوین اظهارداشت: در جامعه اعتقادی و الهی باید قانون گرایی محور باشد و یک حکمرانی خوب در گرو اجرای قانون است.

وی تصریح کرد: در نظام اسلامی مقتدر باید برای قانون احترام قائل شویم حتی اگر تلخ باشد و این التزام در همه نهادها و دستگاهها باید جاری و ساری باشد.

همتی اضافه کرد: یکی از اقدامات ارزشمند رئیس جمهور مسئله حقوق شهروندی است که به عنوان یک ضرورت مطرح شد و به هر میزان که مردم به حقوقشان آشنا باشند اداره جامعه راحت تر است.

استاندار قزوین گفت: اگر مردم حقوق خود را از حاکمیت مطالبه کنند و حقوق دولت را نیز محترم بشمارند یک رابطه پیشرو شکل خواهد گرفت که به عدالت منجر می شود.

وی بیان کرد: وکلا پشتوانه امنیت حقوق مردم هستند و در تبیین حقوق مردم و دفاع از حق و آگاهی بخشی جامعه نقش بی بدیلی دارند و شما می توانید در تحقق عدالت موثر باشید.

استاندار قزوین همچنین از وکلا خواست در امور حقوق شهروندی به دولت کمک کنند.



