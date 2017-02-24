به گزارش خبرنگار مهر، آیین تحلیف وکلای دادگستری استان قزوین پنجشنبه شب با حضور فریدون همتی استاندار، محسن محبی دبیر مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، سید سعید شاهرخی معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین، داود محمدی، سیده حمیده زرآبادی و بهمن طاهرخانی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، در سالن اجتماعات دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین برگزار شد.

غلامرضا تجدد در این مراسم اظهارداشت: با فعالیت ستاد معاضدت قضایی که کار بسیار سخت و پیچیده ای است خدمات خوبی به مردمی که مشکلات حقوقی داشته اند ارائه شده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین بیان کرد: در سالهای گذشته تحرک خوبی در کانون صورت گرفته و سه دوره آزمون اختبار برگزار شده است.

تجدد گفت: در سه دهه گذشته بیماری مزمنی بر کانون های وکلا مستولی شد و تفسیر ناروا در برخی مواقع در مقابل اشتباه و یا تخلف محدود چند نفر وکیل نباید به حساب همه وکلا نوشته شود که برای حل این موضوع باید تعامل خود را با سایر نهادها بیشتر کنیم.

وی بیان کرد: انفعال و انزوای کانون های وکلای دادگستری در سال های اخیر صدمات زیادی به این نهاد زده است و اگر تعامل با حاکمیت را بیشتر کنیم بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

رئیس کانون وکلای دادگستری قزوین یادآورشد: وکالت کار بسیار سنگینی است و وکیل برای یک عمر صداقت، شرافت، احقاق حق دیگران قسم یاد می کند و شرافت خود را وثیقه سوگند خود قرار می دهد.

تجدد تصریح کرد: از مسئولان انتظار داریم نسبت به اجباری شدن وکالت و بیمه وکلا اقدام لازم را انجام دهند.

در این مراسم ۶۶ وکیل پایه یک دادگستری استان قزوین مراسم تحلیف را بجای آوردند.