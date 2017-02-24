به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کشاورز قاسمی پنجشنبه شب در جلسه اتاق بازرگانی با سفرای ۱۲ کشور خارجی که با حضور استاندار و معاونان اقتصادی و سیاسی، امنیتی استانداری در تالار شهر قزوین برگزار شد اظهارداشت: قزوین ظرفیت های بسیار خوبی برای تولید دارد و با داشتن ۳۵۰۰ واحد صنعتی، ۱۵ شهرک صنعتی، محصولات باغی و زراعی، مواد پروتئینی، جایگاه ویژه ای در تامین نیازهای کشور را به خود اختصاص داده است.

رئیس اتاق بازرگانی قزوین بیان کرد: ثبت بیش از یک هزار اثر تاریخی، اقلیم مناسب، جاذبه های تاریخی، چشم اندازهای طبیعی، عبور بیش از ۱۵۰ میلیون نفر از محورهای مواصلاتی در سال شرایطی ایجاد کرده تا با تامین زیرساخت ها جذابیت لازم برای سرمایه گذار داخلی و خارجی ایجاد شود.

وی با اشاره به نقش اتاق بازرگانی در توسعه روابط تجاری با کشورها گفت: اهمیت ارتباطات بین المللی برای پارلمان بخش خصوصی به گونه ای است که در بخش امور بین الملل اتاق بازرگانی اقدامات جدیدی رد این حوزه صورت گرفته است.

کشاورز قاسمی تصریح کرد: با استراتژی «یک جاده، یک کمربند» اتاق قزوین از دو سال قبل در این اتحادیه عضو شده و هر سال در اجلاس جاده ابریشم شرکت کرده و هیئت های متعددی به کشورهای مختلف اعزام کرده است.

وی گفت: موقعیت قزوین در مسیر کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب، موجب راه اندازی دپارتمانی شده که برای کشورهای همسایه میز جداگانه ای ایجاد کرده ایم تا شرایط تجاری تسهیل شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین اضافه کرد: در حوزه بین المللی تولید محتوای بازارشناسی و تحقیقات بازار برای مهمترین شرکای تجاری ایران در دستور کار است.

وی اظهارداشت: امسال ۴ کشور از جمله چین و هند در اولویت این برنامه قراردارد که شکل گیری آن نیازمند آخرین اطلاعات اقتصادی کشورهاست و جمع آوری آنها می تواند در رسیدن به اهداف ما کمک موثری باشد.

کشاورز قاسمی یادآورشد: تقویت اتاق های بازرگانی قزوین و کشورهای هدف در دستور کار است که در این راستا امسال ۵ هیئت چینی از قزوین دیدن کرده و با ظرفیت های استان ما آشنا شده اند.

وی گفت: برای پذیرش هیئت های خارجی هم در قزوین آمادگی کامل داریم و برای شرکت در نمایشگاههای خارجی هم نیازمند تشکل هایی خصوصی هستیم تا این کار با جدیت دنبال شود.

رئیس اتاق بازرگانی قزوین اضافه کرد: قزوین مزیت هایی دارد که در کنار توانمندی های دیگر کشورهای هدف می تواند به تولید محصولاتی منجر شود که به دیگر کشورها صادر شده و سود اقتصادی دو جانبه داشته باشد.

سفرای کشورهای چین، بلاروس، ویتنام، کره جنوبی، رایزن ها، دیپلماتها و کارداران کشورهای گرجستان، بنگلادش، تاجیکستان، افغانستان و قزاقستان در سفر دو روزه به قزوین از دو واحد صنعتی تولید کننده خودروهای سنگین و مواد بهداشتی، سرای سعدالسلطنه و مسجدالنبی دیدن کردند.

این هیئت روز جمعه هم از بوستان ملی باراجین، دهکده طبیعت، دانشگاه آزاد اسلامی دیدن کرده و با شهردار قزوین دیدار و گفتگو خواهد کرد.