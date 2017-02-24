به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رحیم پور پنجشنبه شب در جلسه اتاق بازرگانی با سفرای ۱۲ کشور گفت: بازدید سفرای خارجی از مراکز صنعتی، گردشگری قزوین موجب رضایت سفرا شده است و توانایی این منطقه را نشان می دهد.

وی افزود:دراستان قزوین نیروی انسانی ماهر وتوانمندی وجود دارد که درکنار توان صادراتی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی استان قابلیت های ارزشمندی دارد که می تواند جایگاه این منطقه را ارتقاء بخشد.

معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه گفت: سفرای خارجی تحت تاثیر دیدنی های استان قزوین قرار گرفته اند و به طور حتم این سفر در اعزام هیئت های خارجی بیشتر به این منطقه در آینده موثر خواهد بود.

رحیم پور بیان کرد: نزدیکی قزوین به پایتخت و وجود شهرک های صنعتی متعدد و دشت کشاورزی و داشتن محورهای مواصلاتی مهم جذابیت های زیادی را ایجاد کرده است که می تواند برای سرمایه گذاران خارجی مهم باشد.

وی اضافه کرد: افتتاح شبکه ریلی قزوین به رشت در سال۹۶ و ادامه آن تا آستارا در دو سال آینده می تواند زمینه اتصال خلیج فارس به دریای سیاه و اروپا را فراهم کند و قرار گرفتن قزوین در این مسیر جایگاه این استان را دو چندان میکند.

مسیر تعامل و دوستی با همسایگان و شرکای تجاری خود را دنبال می کنیم

معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه گفت: در میان کشورهایی که در قزوین حضور دارند کشور چین حدود یک سوم تجارت خارجی ما را به خود اختصاص داده است که در دوران تحریم و پس از آن همراه خوبی با ما بود.

رحیم پور اظهارداشت: ۴۵ درصد تجارت ایران با خارج با همین۱۰ کشوری است که سفرای آن امروز در قزوین حضور دارند و امیدواریم این سفرها کمک کند تا این حجم مبادلات بیشتر شود.

وی بیان کرد: این دیدارها فرصت مغتنمی است تا نیازهای طرفین شناسایی شده و برای تامین آن اقدام شود و نگه ما تعامل و همکاری و دوستی با همه کشورها بویژه دوستانی است که در شرایط تحریم ما را تنها نگذاشتند.

سفرای کشورهای چین، بلاروس، ویتنام، کره جنوبی، رایزن، دیپلمات و کارداران کشورهای گرجستان، بنگلادش، تاجیکستان، افغانستان و قزاقستان در سفر دو روزه به قزوین از دو واحد صنعتی تولید کننده خودروهای سنگین و مواد بهداشتی، سرای سعدالسلطنه و مسجدالنبی دیدن کردند.

این هیئت روز جمعه هم از بوستان ملی باراجین، دهکده طبیعت، دانشگاه آزاد اسلامی دیدن کرده و با شهردار قزوین دیدار و گفتگو خواهد کرد.