«ترامپ» خواهان توسعه «زرادخانه اتمی آمریکا» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا روز پنج شنبه اعلام کرد که خواهان تضمین دستیابی آمریکا به «برترین زرادخانه اتمی جهان» است و گفت که این کشور از ظرفیت خود برای تولید تسلیحات اتمی عقب مانده است.

ترامپ در مصاحبه اختصاصی با رویترز همچنین گفت که چین «اگر بخواهد» می تواند چالش امنیت ملی ایجاد شده از سوی کره شمالی را «به سهولت» حل نماید.

ترامپ در نخستین اظهارنظر خود پیرامون زرادخانه اتمی آمریکا مدعی شد که مایل است شاهد جهانی عاری از هرگونه سلاح اتمی باشد (!)؛ با این حال، از اینکه آمریکا «از ظرفیت خود برای تولید تسلیحات اتمی عقب افتاده است»، ابراز نگرانی کرد.

وی در همین ارتباط گفت: «من نخستین کسی هستم که تمایل دارد ببیند هیچ کشوری سلاح اتمی در اختیار ندارد! اما هرگز نمی خواهیم از هیچ کشوری عقب بیفتیم، حتی اگر یک کشور دوست باشد؛‌ ما هرگز نمی خواهیم که در عرصه قدرت اتمی عقب بمانیم».

ترامپ در ادامه گفت: «شگفت انگیز خواهد بود رویایی که در آن هیچ کشوری سلاح اتمی نداشته باشد، اما اگر کشورها می خواهند اینگونه تسلیحات را در اختیار داشته باشند، ما می خواهیم که برتر از همه باشیم».

طبق اعلام یک گروه مخالف تسلیحات اتمی موسوم به «صندوق پلاشرس»، روسیه ۷۳۰۰ کلاهک هسته ای و آمریکا ۶۹۷۰ کلاهک هسته ای در اختیار دارند.

ترامپ در مصاحبه خود با رویترز قرارداد جدید «استارت» را «توافقی یکطرفه» خواند و از روسیه به خاطر استقرار یک موشک کروز زمین-پایه شکایت کرد و آنرا ناقض معاهده سال ۱۹۸۷ خواند؛‌ معاهده ای که استقرار هرگونه موشک میان برد زمین-پایه از سوی روسیه و آمریکا را ممنوع می نماید.

ترامپ با تأکید بر اهمیت معاهده ۱۹۸۷ در پاسخ به این پرسش که آیا این موضوع را با رئیس جمهور روسیه در میان خواهد گذاشت یا خیر،‌ گفت که وی در صورت دیدار با «ولادیمیر پوتین» این موضوع را مطرح خواهد کرد؛ اما خاطرنشان کرد که تاکنون هیچ دیدار دوجانبه ای با پوتین برنامه ریزی نشده است.

ترامپ همچنین با اعلام «خشم فراوان» از آزمایشهای موشک بالستیک کره شمالی گفت که سرعت بخشیدن به روند تحویل یک سامانه پدافند موشکی به متحدان آمریکا یعنی ژاپن و کره جنوبی یکی از گزینه های موجود است.

وی در ادامه گفت که «موقعیت بسیار خطرناکی حاکم است و به نظر من، چین خیلی سریع می تواند به این وضعیت پایان دهد».

گفتنی است که دیدار ترامپ با «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن اوایل ماه میلادی جاری در فلوریدا به شدت تحت الشعاع پرتاب آزمایشی یک موشک بالستیک توسط کره شمالی قرار گرفت. با این حال،‌ ترامپ احتمال دیدار خود با رهبر کره شمالی را در آینده و تحت شرایط خاص بطور کامل رد نکرد؛ اما گفت که این دیدار ممکن است خیلی دیر برگزار شود.

طبق گزارشهای خبری ژاپن، دولت این کشور قصد دارد استقرار سامانه پدافند موشکی آمریکا موسوم به «تاد» و همچنین استقرار سامانه پدافند موشکی زمین- پایه «سپر ساحلی» جهت ارتقای توان مقابله با موشکهای بالستیک کره شمالی را در پارلمان این کشور به بحث و مذاکره بگذارد.

منابع دولتی ژاپن سال گذشته به خبرگزاری رویترز اعلام کردند که توکیو ممکن است روند تخصیص بودجه یک میلیارد دلاری به ارتقای پدافندهای موشک بالستیک خود را تسریع نماید.

شایان ذکر است که ترامپ در جریان رقابتهای انتخاباتی خود وعده داد که اقدامات در حوزه پدافند موشکی را افزایش دهد و ظرف نخستین دقایق پس از مراسم تحلیف ترامپ، کاخ سفید اعلام کرد که دولت جدید قصد دارد یک سامانه پدافند موشکی را برای مقابله با حملات ایران و کره شمالی توسعه دهد.

گفتنی است که کاخ سفید تاکنون در مورد تفاوت این سامانه با سایر سامانه های پدافندی آمریکا، هزینه های آن و نحوه پرداخت این هزینه ها جزئیات بیشتری ارائه نکرده است.