معترضان استرالیایی نخست وزیر اسرائیل را «فاشیست» خواندند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جریان دیدار رسمی خود از استرالیا با تجمع معترضان طرفدار فلسطین روبرو شد که در دستان خود پوستری را حمل می کردند که چهره وی را در قالب چهره «آدولف هیتلر» به تصویر کشیده بود.

گفتنی است که این نخستین دیدار یک نخست وزیر رژیم صهیونیستی از استرالیا بوده است. حدود ۶۵۰ تن از معترضان طرفدار فلسطین روز پنج شنبه برای اعلام اعتراض خود به این دیدار در شهر سیدنی تجمع کردند و پوستری را حمل می کردند که نتانیاهو را با «مدل سبیل آدولف هیتلر» به تصویر کشیده و وی را «فاشیست» نامیده بود.

طبق گزارش روزنامه «جوروزالم پست»، سایر معترضان پلاکاردهایی را حمل می کردند که بر روی آنها، نتانیاهو را یک «جنایتکار جنگی» و «تروریست» معرفی کرده بودند و روابط محکم دولت استرالیا با رژیم صهیونیستی را به باد انتقاد گرفتند.

نیروهای پلیس معترضان را قبل از نزدیک شدن آنها به هتل محل اقامت نتانیاهو در مرکز سیدنی متوقف کردند.

گفتنی است که سفر چهار روزه نتانیاهو به استرالیا از روز چهارشنبه آغاز شد و وی به محض ورود به این کشور، با استقبال گرم «مالکوم ترنبول» نخست وزیر استرالیا روبرو شد.

نخست وزیر استرالیا در کنفرانس مطبوعاتی مدعی شد که «ما [استرالیا و رژیم صهیونیستی] نقاط مشترک زیادی همچون ارزشهای مشترک، دموکراسی، آزادی و حاکمیت قانون داریم».

نتانیاهو نیز پس از ورود به استرالیا،‌ این کشور را به دلیل اتحاد نزدیک با رژیم صهیونیستی مورد تقدیر قرار داد.