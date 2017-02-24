تیم نفت آبادان حریف گردن کلفتی برای ما بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی شامگاه پنج شنبه پس از باخت تیمش مقابل پالایش نفت آبادان در جمع خبرنگاران افزود: تیم آبادان تیمی است که خود را برای بازیهای غرب آسیا آماده می کند، تیمی است که در لیگ برتر مقام دوم را دارد، تیمی است که توانسته قهرمان سال گذشته را در رفت و برگشت شکست دهد و تیمی پرمهره است.

وی اظهار کرد: دیدید که در تیم نفت هر مهره ای که جایگزین نفر قبلی می شود دارای یک رزومه، تجربه و سابقه عالی است.

اسلامی تصریح کرد: به هر حال بازی کردن در مقابل چنین تیمهایی سخت است اما ما یک نیمه خیلی بد (نیمه اول) داشتیم اما در نیمه دوم به نسبت بهتر بودیم و من از کارکرد بچه های تیمم راضیم، آنها کارشان را به درستی انجام دادند.

سرمربی تیم بستبال نیروی زمینی گفت: در نیمه اول بچه های ما تمرکز خوبی به روی بازی نداشتند ضمن آنکه احساسم این است که داوری در نیمه اول خیلی متعادل نبود. نمی خواهم بگویم به نفع تیم حریف بود اما خیلی تمرکز داوری وجود نداشت.

اسلامی افزود: بچه های ما در نیمه اول تمرکز نداشتند و این سبب ایجاد اختلاف زیاد شد اما در نیمه دوم بازیکنانمان به بازی برگشتند و توانستند بازی را به دست بگیرند به طوریکه در نیمه دوم برنده بازی بودیم.

وی اظهار کرد: از آنجایی که اختلاف امتیاز در نیمه اول زیاد بود در هر صورت بازی را واگذار کردیم اما به نظرم بازی تماشاگر پسندی بود و تماشاگران آبادانی از دیدن آن لذت بردند.

اسلامی تصریح کرد: در هر صورت ما برای آبادان حریف سختی بودیم و حتی توانستیم در یک کوارتر از این تیم ۳۸ امتیاز را بگیریم ما دو ملی پوش داریم اما نفت سه ملی پوش دارد و دو یا سه ملی پوش بازنشسته نیز دارد ضمن آنکه دو بازیکن خارجی بسیار خوب که نقش تعیین کننده ای در جریان بازی دارند را، در اختیار دارد.

وی یادآور شد: ما یک نیمه خیلی بد داشتیم اما در نیمه دوم خوب بودیم و نسبت به حریف سرتر بودیم، ضمن آنکه داوری در نیمه اول تمرکز نداشت و ما نیز تمرکز خوبی نداشتم اما در مجموع در نیمه دوم بازی خوب و متعادلی را داشتیم.