به گزارش خبرنگار مهر، هماد سامری شامگاه پنج شنبه پس از برد تیمش مقابل نیروی زمینی به خبرنگاران گفت: بازی بسیار خوب و با کیفیتی بود و تماشاگرانمان نیز از این بازی بسیار لذت بردند.

وی افزود: خوشبختانه بازیکنانمان در حمله و دفاع به هارمونی بسیار بسیار خوبی با یکدیگر رسیده اند.

سامری اظهار کرد: امروز از هر ۱۲ بازیکن در زمین استفاده کردیم و من از نحوه بازی بازیکنانم بسیار رضایت دارم.

سرمربی تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان در خصوص کم شدن اختلاف امتیازات در پنج دقیقه آخر بازی گفت: دلیل این کاهش امتیازات، استفاده از بازیکنان جوان در کوارتر چهارم بود که البته این کار سبب کسب تجربه برای آنان شد و گرنه در طول بازی ما با اختلاف بالاتر از تیم حریف قرار داشتیم.

سامری افزود: نحوه بازی و نوع بسکتبالی را که امروز بازیکنان انجام دادند در واقع نمایشی از یک بسکتبال بسیار زیبا و لذت بخش بود و من از بازیکنانم رضایت دارم.

وی اظهار کرد: خدا را شاکرم که با یک برد دیگر روند کسب پیروزیهایمان را ادامه دادیم.