به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رمضانی پیش از ظهر جمعه در سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه ورامین با بیان این که اولویت بندی های صحیح و ناصحیح در زندگی دنیوی ما سعادت و یا شقاوت اخروی را رقم می زند گفت: متاسفانه اغلب ما به دلیل عدم آگاهی از واقعیت ها، یادگیری علوم دینی و مذهبی فرزندانمان را در پایین ترین اولویت قرار می دهیم.

وی افزود:به عنوان مثال اگر نوجوانی در یک رشته ورزشی به مقامی برسد برای تجلیل از او و تبریک به او کل شهر بسیج شده و پیام تبریک می دهند اما اگر در یک رشته مذهبی مانند اذان و یا احکام مقامی کسب کند به جز خود وی، خانواده و نهایتا مدرسه کسی از این موفقیت مطلع نمی شود.

معاون آموزشی حوزه علمیه امام صادق(ع) ورامین با اشاره به این که اولویت ثبت نام نوجوانان و جوانان در کلاس های ورزشی و تفریحی است گفت: افراد رغبت کمتری برای ثبت نام فرزندان خود در کلاس های مذهبی و قرآنی دارند، مثلا اگر فرزند آن ها در یک رشته موسیقی ماهر شود افتخار می کنند حال آن که همان فرزند ممکن است در روخوانی قرآن با مشکلات فراوان مواجه باشد، این مساله اولویت بندی های ناصحیح به خصوص در سنین بالاتر برای خود فرزند، خانواده و حتی جامعه ایجاد مشکلاتی می کند.

وی با بیان این که دغدغه های والدین در مورد آموزش فرزندانشان اولویت بندی صحیح نشده است گفت: فراگیری علوم دینی در اولویت بسیار پایینی برای والدین قرار دارد چرا که آن ها تنها به موفقیت دنیوی فرزندان خود دقت دارند و باید بپذیریم که همگی ما به آموزش های فرهنگی و دینی جوانان و نوجوانان بی توجه شده ایم.

وی اظهار داشت: بسیاری از معضلات اجتماعی که گریبانگیر خانواده ها و عموم جامعه می شود از اولویت بندی های ناصحیح در ادوار زندگی یک کودک سرچشمه می گیرد، مقدم کردن دنیا بر آخرت عواقب بدی دارد.

این مسئول فرهنگی یکی از اقدامات صحیح و ارزشمند خانواده ها در سعادت فرزندان را تشویق و حمایت از آن ها برای کسب علوم دینی دانست و اضافه کرد: ثبت نام دانش آموزان برای تحصیل در حوزه های علمیه آغاز شده است و حوزه علمیه ورامین با رویکردی قرآنی برای دومین سال از دانش آموزان پایه های هشتم، نهم و دهم ثبت نام به عمل می آورد.

وی گفت:این عزیزان پس از ورود به حوزه علمیه دروس معمول حوزوی، دوره حفظ قرآن کریم طی ۶ سال، آموزش قرائت روخوانی، روانخوانی و تجوید قرآن به صورت تخصصی، مکالمه زبان انگلیسی و عربی، ورزش و آمادگی جسمانی و خوشنویسی را فرا خواهند گرفت.

رمضانی ادامه داد: دانش آموختگان حوزوی حضور ۱۰۰ درصدی در کنار طلاب خواهند داشت و به این ترتیب رشد و تعالی علمی و اخلاقی طلاب تسهیل می شود.