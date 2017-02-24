به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، عباس پاپی‌زاده در خصوص اختصاص ۳۰ میلیارد تومان برای مقابله با ریزگردهای استان خوزستان، گفت: در سال‌های گذشته سعی شد در بودجه سالانه ۵۰ میلیارد تومان برای کنترل ریزگردها و کنترل بحران از سرچشمه درنظر گرفته شود اما دولت با این میزان مخالفت کرد و درلایحه بودجه این مبلغ حذف شد.

نماینده مردم دزفول درمجلس شورای اسلامی، افزود: درحال حاضر عوارض ایجاد شده به واسطه ریزگردها بسیار بیشتر از ۵۰ میلیارد تومان است که یکی از این عوارض افزایش غبار روی سیستم های برق رسانی است، بنابراین ۳۰ میلیارد تومان تنها برای شستشوی شبکه های برق، صنایع زیربنایی و زیرساخت های حساس کفایت می کند.

وی با بیان اینکه دولت باید به جای ۳۰ میلیارد تومان ۵۰ میلیارد برای مقابله با منشاء ریزگردها اختصاص می داد، تصریح کرد: ۳۰ میلیارد تومان تنها برای شست وشوی سیستم ها است و به طورحتم با هجوم مجدد ریزگردها به استان خوزستان سیستم های برق رسانی مملو از گردو غبار می شود، بنابراین اختصاص این میزان تنها دریک مقطع مشکلات را حل می کند و نمی توان به اجرای چنین راهکارهایی برای حل مشکل درطولانی مدت امیدواربود.

پاپی زاده با اشاره به اینکه یک ردیف دائمی درلایحه بودجه برای مقابله با ریزگردها باید درنظرگرفته شود، گفت: با کنترل ریزگردها می‌توان از افزایش زیان ناشی از این پدیده زیست محیطی جلوگیری کرد، ازاین رو اختصاص این بودجه ها به صورت مقطعی تنها به هدررفت منابع کمک می کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در لایحه بودجه پیشنهاد اختصاص سالانه ۵۰۰ میلیارد تومان برای مقابله با ریزگردها داده شده است، افزود: درحال حاضر زیان یک روز به اقتصاد کشور دربحث گردو غبار بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان است، به طوری که درطی چند وقت اخیر به دلیل هجوم ریزگردها تنها به میزان ۸۰۰ هزار بشکه از تولید نفت کاهش پیدا کرده است؛ ضمن اینکه خسارت به شبکه های برق رسانی به طور تقریبی بیش از این عدد است.

عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان با اشاره به طرح پیشنهادی مبنی براختصاص ۱۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای مقابله با ریزگردها، تصریح کرد: درجلسه با حضور رییس مجلس این پیشنهاد مطرح شد تا از محل صندوق توسعه ملی ۱۰۰ میلیون دلار دراختیار وزارتخانه ها و دستگاه های مربوطه با کنترل ریزگردها اختصاص پیدا کند، بنابراین مقررشد که مجمع نمایندگان استان خوزستان و رییس مجلس پیگیری های لازم را دراین خصوص انجام دهند.

این در حالی است که، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور طی نامه‌ای به ۵ وزارتخانه و سازمان نسبت به اختصاص ۳۰ میلیارد تومان برای اجرای برنامه کوتاه‌مدت تثبیت کانون‌های بحرانی گردوغبار با منشأ داخلی استان خوزستان و غبارروبی در سطح ۳۰ هزار هکتار تاکید کرد.