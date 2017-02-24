مطبوعات وارد هیاهوی سیاسی و جریانی نشوند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی پنجشنبه شب در گفتگو با خبرنگاران در چالوس اظهار داشت: نقش مطبوعات یک نقش مهم و محوری در نظام و جامعه تلقی می شود و این جایگاه باید مسیر متعالی را سیر کند و قلم در مطبوعات باید از تقوا و آگاهی دقیق برخوردار باشد.

وی خاطرنشان کرد: توجه به صفحات اجتماعی در مطبوعات استان کمرنگ است و فعالان رسانه ای و اصحاب مطبوعات در برابر هجمه های فرهنگی فعالتر باشند.

نماینده رهبری در مازندران اظهار داشت: مطبوعات نباید وارد دعواهایی شوند که برای نظام و مردم سودی ندارد و صرفا هیاهوی سیاسی و جریانی است.

وی اهمیت به محتوای مطبوعات را یک اصل برشمرد و تاکید کرد: کمیت رسانه ها رضایت بخش است اما در کیفیت سازی رسانه ها و مطبوعات باید بیشتر تلاش شود.

وی با تاکید بر توجه بیشتر به معیشت خبرنگاران عنوان داشت: مشکلات صنفی خبرنگاران باید مرتفع شود تا خبرنگاران با خیال آسوده و با آرامش و بدون دغدغه به تلاش تداوم بخشند

نماینده رهبری در استان مازندران گفت: مطبوعات نماینده جامعه هستند و زبان حال مردم باید را منتشر و منعکس کنند.



همچنین حجت الاسلام راشدی امام جمعه چالوس در نشست رسانه ای خبرنگاران چالوس گفت :جامعه رسانه منطقه انعکاس مطلوبی از نظام دارند و در برنامه های مذهبی و انعکاس خدمات دستگاه های متولی در منطقه چالوس حضور پررنگی دارند.

وی خاطرنشان کرد: رسانه های شهرستان در انعکاس عملکرد دولت و نظام زحمات فراوانی می کشند و پیوند دهنده مردم و مسوولین هستند.

احد جاودانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران نیز در خصوص رسانه های غرب استان گفت: بیش از ۱۸۰ خبرنگار در غرب استان فعالیت دارند.

وی افزود: مجموعه جامعه رسانه جامعه فرهیخته هستند و در استان مازندران کمترین طرح شکایت در هیئت صنفی مطبوعات مطرح شود و نشاط رسانه ها مرهون پاسخگویی مدولان است و مدیران نسبت به نقد رسانه ها پاسخگو هستند.