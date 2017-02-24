به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی‌زاده هاشمی صبح جمعه در جریان افتتاح کلینیک تخصصی امام خمینی (ره) گرمسار در گفتگو با خبرنگاران، ضمن اشاره به اینکه وزارت بهداشت همیشه از بابت بودجه گلایه‌مند است، ابراز داشت: ما از عدم اجرای قانون گلایه داریم چراکه عمدتاً اعتبارات مصوب می‌شود اما تخصیص آن با مشکلات روبرو است.

وی افزود: ما انتظار داریم که مسئولان عدد و رقمی را اعلام نکنند که درنهایت تخصیص نیابد چراکه این امر در بین مردم انتظار ایجاد می‌کند و دراین‌بین وزارت بهداشت باید پاسخگو باشد.

وزیر بهداشت کابینه یازدهم همچنین گفت: ما انتظار داریم تکلیف وزارتخانه درباره بودجه‌ها از همان ابتدای سال روشن باشد تا بتوانیم اولویت‌ها در وزارت بهداشت را بشناسیم وگرنه گلایه خاصی از سوی وزارت بهداشت بیان نمی‌شود.

قاضی‌زاده هاشمی بیان داشت: اگر وزارتخانه اطمینان از اختصاص بودجه داشته باشد، متناسب با این اعتبارات، هزینه ایجاد می‌کند لذا ما همواره بیان کرده‌ایم که وزارت بهداشت را می‌بایست با نگاهی ویژه دید.

وی افزود: وزارت بهداشت، دستگاهی حساس است که اداره آن مهم تلقی می‌شود از سوی دیگر خوشبختانه بودجه سال۹۶ به‌واقعیت نزدیک است و ما تنها امیدواریم در صحن علنی دچار دست‌کاری نشود تا هزینه‌های کشور افزایش نیابند چراکه به‌واقع منبع درآمدی وجود ندارد در آن صورت است که ما بودجه را غیرواقعی می‌بینیم و برنامه‌ریزی هیچ معنایی نخواهد یافت.

عضو کابینه تدبیر و امید گفت: برنامه زمانی اجرایی می‌شود که اعتبار موردنیاز آن نیز پیش‌بینی شود.

قاضی‌زاده هاشمی درباره برنامه‌های وزارت بهداشت درباره نوروز نیز، گفت: فعلاً درباره ریز برنامه‌ها نمی‌توان چیزی را اعلام کرد اما امسال به‌طور ویژه قرار است برنامه‌ای جامع در پایتخت با حضور دستگاه‌های مختلفی در راستای تسهیل خدمات بهداشتی و درمانی به مسافران ارائه شود که بسیار درخور توجه خواهد بود که سعی می‌کنیم تا ۱۰روز آینده جزئیات آن را اطلاع‌رسانی کنیم.