پایگاه سلامت امید مسکن مهر گرمسار افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قاضی زاده هاشمی صبح جمعه در نخستین برنامه کاری رسمی خود در بدو ورود به گرمسار، با حضور در مسکن مهر گرمسار، پایگاه سلامت، بهداشت محلی و مشاوره درمانی این منطقه را افتتاح کرد.

تنی چند از معاونان وزارت بهداشت در این مراسم، قاضی زاده هاشمی را همراهی می کنند.

قاضی زاده هاشمی همچنین پایگاه مراقبت سلامت آرادان و سمنان را نیز در زمینی به وسعت ۲۵۰ متر مربع افتتاح خواهد کرد تا جمع پایگاه های سلامت افتتاح شده با حضور وی در روز آدینه به سه پایگاه برسد.

وزیر بهداشت قرار است کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امام خمینی(ره) گرمسار را نیز افتتاح کند.

وی عصر امروز سمنان را ترک خواهد کرد اما پیش از آن در نماز جمعه با مردم سخن خواهد گفت.