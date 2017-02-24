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۶ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۰۳

فرمانده سپاه بهشهر:

۲ شهید گمنام در بهشهر تشییع و تدفین می شوند

۲ شهید گمنام در بهشهر تشییع و تدفین می شوند

بهشهر - فرمانده سپاه بهشهر گفت: دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس در ایام شهادت حضرت زهرا(س) در بهشهر تشییع و تدفین می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عابدین داغمه چی پنج شنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: بار دیگر افتخار میزبانی از دو شهید گمنام نصیب مردم بهشهر شده و دوباره عطر شهدا در شهر می پیچد و دو شهید گمنام ۲۱ ساله و ۲۷ ساله دفاع مقدس در ایام شهادت حضرت زهرا(س) در بهشهر تشییع و تدفین می شوند.

وی با اعلام برنامه های وداع و تشییع و تدفین این دو شهید اظهار کرد:  صبح روز یکشنبه ۸ اسفند ماه مراسم استقبال از این دو شهید گمنام در ورودی بهشهر انجام می شود و برنامه ای با حضور پاسداران و خانواده آنان روز یکشنبه در نمازخانه سپاه بهشهر برگزار می شود.

داغمه چی گفت: روزهای یکشنبه و دوشنبه ۸ و ۹ اسفند این دو شهید گمنام در مدارس دوره متوسطه بهشهر مهمان دانش آموزان عزیز خواهند بود تا روحیه شهید و شهادت در جامعه باقی بماند.

داغمه چی برنامه بعدی را حضور این دو شهید عزیز در صبح روز ۳ شنبه ۱۰ اسفند در اداره زندانهای بهشهر اعلام کرد و مراسم وداع شهرستانی بهشهریان ولایتمدار با این دو شهید عزیز شب دوشنبه ۹ اسفند همزمان با نماز مغرب و عشا  درمصلای حضرت آیت الله جباری (ره) بهشهر با سخنرانی و مداحی انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه آیین تشییع این شهدا سه شنبه ۱۰ اسفندماه  ساعت ۹ صبح از بیمارستان امام خمینی (ره) شروع و تا پارک ملت است افزود: این شهدا در دانشگاه  علم و فن آوری مازندران به خاک سپرده خواهد شد.

داغمه چی در پایان کفت : مراسم سومین روز خاکسپاری این شهدای عزیز روز ۵ شنبه  ۱۲ اسفند همزمان با روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)  از ساعت ۱۰ الی ۱۴ در مصلی حضرت آیت الله جباری (ره) شهرستان بهشهر برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3915810

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