۲ شهید گمنام در بهشهر تشییع و تدفین می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عابدین داغمه چی پنج شنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: بار دیگر افتخار میزبانی از دو شهید گمنام نصیب مردم بهشهر شده و دوباره عطر شهدا در شهر می پیچد و دو شهید گمنام ۲۱ ساله و ۲۷ ساله دفاع مقدس در ایام شهادت حضرت زهرا(س) در بهشهر تشییع و تدفین می شوند.



وی با اعلام برنامه های وداع و تشییع و تدفین این دو شهید اظهار کرد: صبح روز یکشنبه ۸ اسفند ماه مراسم استقبال از این دو شهید گمنام در ورودی بهشهر انجام می شود و برنامه ای با حضور پاسداران و خانواده آنان روز یکشنبه در نمازخانه سپاه بهشهر برگزار می شود.



داغمه چی گفت: روزهای یکشنبه و دوشنبه ۸ و ۹ اسفند این دو شهید گمنام در مدارس دوره متوسطه بهشهر مهمان دانش آموزان عزیز خواهند بود تا روحیه شهید و شهادت در جامعه باقی بماند.

داغمه چی برنامه بعدی را حضور این دو شهید عزیز در صبح روز ۳ شنبه ۱۰ اسفند در اداره زندانهای بهشهر اعلام کرد و مراسم وداع شهرستانی بهشهریان ولایتمدار با این دو شهید عزیز شب دوشنبه ۹ اسفند همزمان با نماز مغرب و عشا درمصلای حضرت آیت الله جباری (ره) بهشهر با سخنرانی و مداحی انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه آیین تشییع این شهدا سه شنبه ۱۰ اسفندماه ساعت ۹ صبح از بیمارستان امام خمینی (ره) شروع و تا پارک ملت است افزود: این شهدا در دانشگاه علم و فن آوری مازندران به خاک سپرده خواهد شد.

داغمه چی در پایان کفت : مراسم سومین روز خاکسپاری این شهدای عزیز روز ۵ شنبه ۱۲ اسفند همزمان با روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) از ساعت ۱۰ الی ۱۴ در مصلی حضرت آیت الله جباری (ره) شهرستان بهشهر برگزار خواهد شد.