خبرگزاری مهر؛ گروه استان ها- حسین شمس نصرتی- داریوش علی نژاد: عملیات «کربلای ۵ » نام عملیاتی نظامی در جریان جنگ ایران و عراق است که توسط نیروهای ایرانی با رمز «یا زهرا (س)» در محور شلمچه – کانال ماهی به صورت گسترده در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۶۵ شروع شد و تا ششم اسفند همان سال به طول انجامید.

در این عملیات که به فرماندهی سپاه و با هدف فتح بصره آغاز شده بود، لشکر «قدس گیلان» تحت امر قرارگاه نجف و به استعداد ۹ گردان پیاده حضور داشت.

طبق آخرین آمار به دست آمده از ۳۸۳ شهید گیلانی عملیات کربلای پنج، ۲۸۵ شهید پاسدار و بسیجی، ۷۶ شهید ارتشی و ۱۹ شهید از سایر یگان های اعزامی به درجه رفیع شهادت نائل آمده اند.