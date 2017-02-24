به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری راشاتودی، مطالعات جدید نشان می دهد که استرالیا برای دومین سال متوالی، به عنوان رتبه نخست در جذب ثروتمندترین افراد جهان برای مهاجرات را به خود اختصاص داده است.

این در حالی است که پیش از این آمریکا و بریتانیا همواره در رتبه های نخست قرار داشتند.

همچنین تا پایان سال ۲۰۱۶ میلادی، در حدود ۱۳.۹ میلیون نفر در جهان به عنوان متمکن ترین افراد دنیا شناخته شده اند و ثروت آنها در کل ۶۹ تریلیون دلار برآورد شده است.

بر اساس مطالعات صورت گرفته، انتقال ثروت جهانی از نقطه ای به نقطه ای دیگر در حال شتاب گرفتن است و در سال گذشته میلادی، ۸۲ هزار نفر از ثروتمندترین افراد جهان در سر تا سر دنیا مهاجرت کردند که این رقم برای سال ۲۰۱۵ میلادی، ۶۴ هزار نفر ثبت شده است.

این در حالی است که برآوردهای انجام گرفته نشان می دهد که ۱۱ هزار نفر از این افراد در سال ۲۰۱۶ میلادی عازم استرالیا شده اند و این کشور را در رتبه نخست جذب ثروتمندترین مهاجران جهان قرار داده اند.

همچنین آمریکا و کانادا هر کدام با ۱۰ هزار و ۸ هزار جذب مهاجر ثروتمند، به ترتیب در رتبه دوم و سوم قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش، استرالیا به دلیل موقعیت خود برای برای انجام امور تجاری، بسیار مناسب اعلام شده است؛ ضمن اینکه یکی از بهترین سیستم های درمانی در جهان را به خود اختصاص داده است.

در این گزارش به این نکته اشاره شده که طی ۱۰ سال اخیر، مجموع دارایی ها در استرالیا ۸۵ درصد افزایش یافته که این رقم برای آمریکا و بریتانیا به ترتیب ۳۰ و ۲۸ درصد است.

البته کشورهای فرانسه، چین و برزیل هر کدام با ۱۲ هزار، ۹ هزار و ۸ هزار خروج افراد متمکن در سال گذشته میلادی و نیز عزیمت این اشخاص به سایر نقاط جهان، به ترتیب در رتبه های اول تا سوم در جهان از لحاظ دفع افراد متمکن شناخته می شوند.