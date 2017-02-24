آزمون دکتری ۹۶ با رقابت ۲۶۰ هزار داوطلب برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، تعداد ۲۶۰ هزار و ۱۱۰ داوطلب برای شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D) سال ۹۶ ثبت نام کردند که از این تعداد ۱۱۰ هزار و ۱۷۹ داوطلب زن و ۱۴۹ هزار و ۹۳۱ داوطلب مرد هستند.

از تعداد ۲۶۰ هزار ۱۱۰ داوطلب، تعداد ۱۴۹ هزار و ۲۶۵ نفر در گروه علوم انسانی، ۲۴ هزار و ۹۹۹ نفر در گروه علوم پایه، ۴۸ هزار و ۷۵۹ نفر در گروه فنی و مهندسی، ۱۴ هزار و ۹۲۹ نفر در گروه کشاروزی و منابع طبیعی، ۱۳ هزار و ۸۵۴ نفر در گروه هنر، ۲ هزار و ۲۳۰ نفر در گروه دامپزشکی و ۶ هزار و ۷۴ نفر در گروه زبان ثبت نام کردند.

آمار داوطلبان آزمون ورودی دوره دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D) سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵، تعداد ۱۰۱ هزار و ۸۵۷ نفر و این آمار نسبت به سال ۹۴ تعداد ۵۸ هزار و ۴۵۰ نفر و همچنین این آمار نسبت به سال ۹۳ تعداد ۱۹ هزار و ۷۱۹ نفر افزایش نشان می دهد.

آزمون ورودی دوره دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D) سال ۹۶ امروز جمعه ۶ اسفند ۹۵ در ۷ گروه آموزشی و ۲۴۴ کدرشته امتحانی در یک نوبت و در ۵۴ شهرستان برگزار شد.

سئوالات آزمون مطابق با دانش فارغ التحصیل دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و فهرست برنامه های مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم با ضریب ۴، آزمون زبان با ضریب یک و استعداد تحصیلی با ضریب یک خواهد بود.

اجرای مرحله اول آزمون به صورت متکمرکز توسط سازمان سنجش صورت می گیرد و تخصیص امتیاز مربوط به سوابق پژوهشی، آموزشی، فناوری و مصاحبه علمی و ... توسط دانشگاهها و مراکز آموزش عالی پذیرنده دانشجو انجام می گیرد.

پس از برگزاری آزمون کارنامه داوطلب شامل نمرات خام، نمرات تراز شده و سایر موارد در هفته آخر فروردین ماه ۹۶ در اختیار داوطلبان قرار می گیرد و مجازین به انتخاب رشته می توانند در نیمه اول اردیبهشت ماه ۹۶ انتخاب رشته کنند.