به گزارش خبرنگار مهر، پیاده روی بزرگ خانوادگی با هدف ترویج ورزش در جامعه به ویژه در بین خانواده ها صبح جمعه در شهرستان لنگرود برگزار شد.

سرپرست هیات ورزش های همگانی گیلان در این همایش که با حضور گسترده خانواده ها همراه بود، به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه در جلساتی که با مسئولان مربوطه در شهرستان لنگرود برگزار شده بود، این همایش به بهترین شکل برگزار شد.

مریم بخشی افزود: بستر خانواده یکی از بهترین کانون ها برای ترویج فرهنگ ورزش است که برگزاری همایش های پیاده روی راه مناسبی برای مشارکت خانواده ها در امر ورزش بوده و باید مورد توجه قرار گیرد.

این همایش که قرار بود همزمان با سالروز میلاد حضرت زینب (س) در لنگرود برگزار شود، به دلیل بارش برف با تأخیر برگزار شد.

در پایان همایش پیاده روی خانوادگی به قید قرعه به خانواده های شرکت کننده جوایزی اهدا شد.