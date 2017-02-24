روسیه دست از تحریم ترکیه برنمی دارد/آغاز فرصت دوباره برای ایران

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری راشاتودی، سرجی دانکورت، رئیس بخش نظارت بر امور کشاورزی روسیه گفت: مسکو برنامه ای برای اجازه واردات کالاهای ترکیه ای در آینده نزدیک ندارد.

این مقام ارشد روسی اعلام کرد که بخشی از واردات کالاهای ترکیه ای به روسیه آزاد شده است؛ اما همچنان بخش دیگری از آنها از سوی ما ممنوع بوده و شرکت های ترکیه ای، به بازار روسیه دسترسی آزادانه نخواهند داشت.

وی تصریح کرد: برخی از کالاهای ممنوع شده ترکیه ای از کشورهای ثالث مانند مالی و اوگاندا وارد این کشور می شوند.

اوایل سال گذشته میلادی بود که به دلیل سرنگون شدن یک فروند هواپیمای جنگنده روس توسط ترکیه، تنش میان دو کشور به وجود آمد و روسیه برای مقابله با این موضوع، یکسری ممنوعیت هایی را بر روی مواد غذایی و نیز واردات گل از ترکیه به داخل خاک خود اعمال کرد.

این در حالی است که با معذرت خواهی مقامات ترکیه ای، روس ها به تدریج تحریم ها را از این کشور برداشته اند؛ اما همچنان ممنوعیت واردات برخی از کالاهای ترکیه ای به داخل روسیه وجود دارد که این فرصت دوباره ای را برای صادرات کالاهای ایرانی به روسیه فراهم می کند.