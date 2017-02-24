علی تاجیک سرمربی تیم فوتسال «اتحاد برنا ورامین» نماینده این شهرستان در لیگ دسته دوم کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قرعه کشی لیگ دسته دوم فوتسال کشور روز گذشته در فدراسیون فوتبال و با حضور نمایندگان تیم های شرکت کننده انجام شد و تیم ها در چهار گروه ۸ تیمی مسابقه خواهند داد.

وی افزود: تیم فوتسال اتحاد برنا ورامین که برای اولین بار به عنوان نماینده ورامین در این سطح از مسابقات شرکت کرده است در گروه ۲ این رقابتها از ۲۰ اسفند به مصاف دیگر رقبا خواهد رفت.

تاجیک اظهار داشت: اتحاد برنا در این گروه با شهید منصوری قرچک،ایران جهان مشهد،شهروند نوین سورک مازندران، فرخی باقرشهر، پیمان شاهرود، سفیر آمل و شهید سرخه ای شهرری هم گروه است که از هر گروه سه تیم به مرحله بعد صعود خواهد کرد و دور دوم مسابقات در دو گروه ۶ تیمی برگزار می شود و از هر گروه تیم های اول و دوم به لیگ دسته اول صعود خواهند کرد.

وی گروه دوم را گروهی سخت توصیف کرد و گفت: این گروه سخت است اما گروه مرگ نیست، می توانیم با شایستگی به مرحله بعد صعود کنیم و این امر مستلزم برنامه ریزی،غیرت بومی و حمایت مسئولان است.

تاجیک که از عدم حمایت مسئولان شهرستان انتقاد داشت اضافه کرد: ما همچنان یک سالن مسابقه برای میزبانی مسابقات نداریم،تنها سالنی که مورد تایید فدراسیون باشد سالن شهید گلعباسی است که مسئولان به دلیل استفاده تیم والیبال صالحین ورامین،آن را در اختیار ما قرار ندادند،حالا هم که تیم صالحین ورامین از رقابت های والیبال حذف شده است همچنان از در اختیار قرار دادن سالن امتناع می کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر این امر اصلی ترین مشکل تیم است که اگر ظرف دو یا سه روز آینده سالن را در اختیار ما قرار ندهند مجبوریم بازی هایی که ورامین میزبان است را در قرچک یا تهران و در اوج غربت برگزار کنیم،چرا که هفته اول مسابقات ما میزبان هستیم.

سر مربی تیم فوتسال اتحاد برنا ورامین عدم تخصیص بودجه را مشکل بعدی این تیم دانست و عنوان کرد: به ما بودجه داده نمی شود در حالی که به تیم های سطح پایین تر از ما کمک می کنند و این امر از انصاف به دور است،در حال حاضر تنها تیم ورامین در ورزش کشور اتحاد برنا بوده که نیازمند حمایت است و این بی توجهی ها برازنده ورامین با این تعداد جوان علاقمند به ورزش و پر انرژی نیست.