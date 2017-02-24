زمان برگزاری هجدهمین جشنواره نمایش های آیینی سنتی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه هجدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی زمان برگزاری این جشنواره را همزمان با اعیاد قربان تا غدیر، از ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۶ اعلام کرد.

هجدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی در ۱۰ بخش تخصصی به شرح زیر برگزار می شود:

- نمایش های تخت حوضی (جایزه ویژه استاد علی نصیریان)

- مجالس شبیه خوانی (یادواره استاد هاشم فیاض)

- نمایش های عروسکی سنتی (یادواره استاد کاکامحمد شیرازی)

- مرور نمایش های آیینی – سنتی اجرا شده در سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶

- بخش نقالی و روایت های ملی (یادواره مرشد ولی الله ترابی)

- معرکه ها، آیین ها و بازی های نمایشی

- جوانه های نمایش ایرانی

- نمایش های سنتی ملل(آسیا در نگاه نمایش های سنتی)

- پنجمین سمینار بین المللی نمایش های آیینی و سنتی (ویژه شبیه خوانی و نقالی)

- چهارمین دوره جایزه ویژه دکتر جلال ستاری

بخش نمایش های تخت حوضی که با هدف حفظ و ترویج نمونه های اصیل نمایش های تخت حوضی شکل گرفته در دو بخش ویژه و بخش موضوعات آزاد برگزار می شود. بخش شبیه خوانی نیز دو زیر بخش مجالس نو و مجالس غریب را شامل می شود که مهلت ارسال آثار به آن ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۶ اعلام شده است.

در بخش نمایش های عروسکی سنتی نیز که برای حمایت از فعالان عرصه نمایش های عروسکی سنتی طراحی شده، آثار دو بخش نگاه نو، الگوی کهن و بخش اجراهای اساتید تقسیم بندی می شوند. بخش اساتید نیز تا ۵ تیر ماه ۱۳۹۶ پذیرای آثار متقاضی خواهد بود.

در بخش مرور این جشنواره اجراهای آیینی و سنتی که در محدوده زمانی ۱۱ شهریور ماه ۹۴ تا ۳۰ خرداد ۹۶ در یکی از تالار های تئاتر کشور حداقل ۷ اجرا داشته اند را می پذیرد. مهلت ارسال درخواست حضور و مدارک مورد نیاز ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۶ اعلام شده است.

بخش نقالی نیز که در دو دسته نگاه نو، الگوی کهن و اجراهای اساتید تقسیم بندی می شود تا ۵ تیر ماه ۹۶ پذیرای فرم درخواست شرکت به جشنواره خواهد بود.

بخش معرکه ها، آیین ها و بازی های نمایشی نیز تا ۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۶ پذیرای تقاضای شرکت، لوح فشرده اجرا خواهد بود.

بخش جوانه های نمایش ایرانی که از جمله بخش های جدید در جشنواره هجدهم است نیز با هدف پشتوانه سازی برای نمایش های آیینی و سنتی و در رده سنی کودک و نوجوان برگزار می شود. علاقه مندان در رشته های نقل و روایتگری، شبیه خوانی، قصه گویی و نقالی و تکه کاری سیاه بازی می توانند نمونه کار خود را به همراه فرم تقاضای حضور تا پایان تیرماه ۱۳۹۶ به دبیرخانه ارسال کنند.

هنرمندان و گروه های نمایشی می توانند با مطالعه فراخوان این جشنواره و تکمیل فرم تقاضای حضور، مدارک مورد نیاز را به دبیرخانه دائمی جشنواره ها ارسال کنند.

هجدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی با دبیری داوود فتحعلی بیگی از ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۶ در تهران برگزار می شود.