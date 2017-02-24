به گزارش خبرنگار مهر، کریم حبیبی انبوهی مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری در مراسم رونمایی از این طرح در جمع بخشداران و نمایندگان دهیاران استان در محل سالن اجتماعات باقرالعلوم مدیریت بحران استان افزود: تامین آتیه یکی از شاخص های توسعه یافتگی است که سازوکار تحقق آن عموما بیمه ها هستند و حکومت ها باید زمینه این اطمینان خاطر را از طریق بیمه های اجتماعی برای أقشار مختلف مردم فراهم کنند.

وی بیان کرد: هرچند همه اقشار جامعه نیازمند بیمه اجتماعی هستند ولی أقشار آسیب پذیر و صاحبان مشاغل سخت و زیان آور به ویژه روستائیان و کشاورزان از اولویت و ضرورت بیشتری برای قرار گرفتن تحت پوشش این بیمه ها برخوردارند.

حبیبی انبوهی تصریح کرد: همه ما از نظر شرعی و قانونی موظفیم تمام تلاش خود را برای اطلاع رسانی به جمعیت مشمول این بیمه و ترغیب و تشویق افراد برای استفاده از مزایای آن فراهم کنیم.

مدیرکل دفتر روستای و شوراهای استانداری یادآورشد: برای جهت تحقق این هدف طرحی پیش بینی شده که بر اساس آن دهیاران هر روستا موظفند با مراجعه به درب منازل روستائیان ضمن معرفی این بیمه و تشریح فواید و مزایای آن، روستائیان را برای عضویت در صندوق بیمه احتماعی ترغیب کنند.

وی گفت: با تاکید استاندار قزوین جمعیت ٤٠ هزار خانواری در مرحله اول برای عضویت در این صندوق هدف گذاری شده که امیدواریم با طرح «هردهیار یک کارگزار» بزودی به اهداف پیش بیتی شده دست یابیم.

درادامه این جلسه پس از تبادل نظر و بیان دیدگاههای بخشداران ونمایندگان دهیاران مقرر شد با مراجعه دهیاران به منازل روستائیان و ترغیب و دعوت از آنان برای عضویت در صندوق ببمه اجتماعی روستائیان، با هماهنگی کارگزاران این بیمه در مناطق مختلف استان نسبت به ثبت نام آنان در صندوق بیمه اجتماعی روستائیان اقدام کنند.

بیمه اجتماعی روستائیان ویژه روستائیان وساکنان شهرهای زیر۲۰ هزار نفرجمعیت و نیز کشاورزان غیرساکن در روستاست که فقط ٥ درصد حق بیمه توسط اعضای تحت پوشش پرداخت می شود و بیمه شدگان از مزایایای بازنشستگی، از کارافتادگی و مستمری برخوردار خواهند شد.

جمعیت مشمول این بیمه در استان قزوین ٧٠ هزار خانوار هستند که از ابتدای دولت یازدهم جمعیت تحت پوشش از ١١ هزار نقر به ٢٨ هزار نفر افزایش یافته و تا پایان دولت این میزان به بیش از ٤٠ هزار خانوار خواهد رسید.