تکمیل پروژه انتقال آب بن - بروجن ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی شامگاه پنج شنبه در نشست با مهندسان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه تکمیل پروژه انتقال آب بن - بروجن در چهارمحال و بختیاری ضروری است، اظهار داشت: باید زمینه برای احداث هرچه سریعتر این پروژه فراهم شود.

وی عنوان کرد: با بهره برداری از این پروژه ۴۵۰ هزار نفر از آب سالم و بهشداتی برخوردار می شوند.

استاندارچهارمحال و بختیاری تاکید کرد: خشکسالی در استان چهارمحال و بختیاری جدی است و بسیاری از مناطق استان با کمبود آب مواجه است.

وی ادامه داد: اجرای این پروژه آبرسانی زمینه حل مشکلات آب را در شهرستان بروجن حل می کند.

استاندارچهارمحال و بختیاری ادامه داد: با تخصیص به موقع اعتبارات زمینه برای اجرای سریعتر این پروژه فراهم می شود.