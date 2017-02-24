شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش ۱۸ درصدی بارش سال زراعی جاری نسبت به میانگین بلند مدت دوره مشابه در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: میزان بارش در این استان تاکنون ۳۴۰ میلی متر گزارش شده است.

وی ادامه داد: میزان بارندگی سال زراعی جاری نسبت به سال زراعی کامل ۴۲ درصد کاهش دارد.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: بارش های اخیر در این استان، کاهش بارندگی را در استان جبران نکرده است و همچنان وضعیت بارش در این استان نگران کننده است.

وی ادامه داد: طی ۲۴ ساعت گذشته در شهرستان کوهرنگ هفت سانتی متر برف باریده است.