به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمد باقر زاده پنجشنبه شب در مراسم گرامیداشت سرداران و ۹۴۰ شهید شهرستان رفسنجان با قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم و گرامیداشت یاد شهدا، اظهار داشت: زنده نگه داشتن یاد شهدا فرهنگ قرآنی ما است و در آیه شریفه قرآن اشاره دارد که شهدا از پیروان انبیا هستند و یادواره برپاکردن، عمل‌کردن به توصیه قرآنی است.

وی افزود: جنگ یک پدیده خاصی بود لذا نگاه به جنگ نیز باید نگاه خاصی باشد یعنی با دید مادی به جنگ نگاه نکنیم و جنگ را باید با نگاه معرفت الهی بررسی کنیم و باید خیلی چیزها از جنگ بیاموزیم.

فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح عنوان کرد: جنگ تنها یک اتفاق نبود که بگوییم در شهریور ۵۹ شروع شد و در سال ۶۷ تمام شد. مسائل دفاع مقدس نیاز به ساعتها بحث و بررسی دارد لذا به مقوله شهید و شهادت نیز باید خیلی خاص نگاه شود.

سردار باقرزاده افزود: یکی از غفلت هایی که داریم این است که فکر می کنیم شهدا رفتند و ما ماندیم در حالی که برعکس این قضیه است یعنی ما هستیم که تمام شدیم، شهدا چون به عالم بقا متصل شدند جاودانه شدند و آنها شاهدند و ما مشهود و ما عقب افتادیم و آنها از فرصتها استفاده کردند.

وی ابراز داشت: در مبانی معرفتی ما شانس چیز غلطی است بلکه استفاده از فرصت‌ها معنا دارد و شهدا از همه زرنگ‌تر بودند. شهدا خط را مشخص کردند و ما باید خط امام (ره) و شهدا را ادامه دهیم و مسیر شهدا را طی کنیم.

وی تصریح کرد: شهدا دنبال قوام دین در جامعه بودند که جامعه روح تدین به خود بگیرد که اگر این حاصل شود بقیه مشکلات بشر هم حل می شود.

فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: جنگ عصاره ای از تصمیمات بزرگ و کوچک بود هم در بعد فردی و هم بعد اجتماعی، وقتی که شیپور جنگ نواخته می شود یک ملت مضطر می شود، اضطرار به اینکه مقاومت کنند یا تسلیم شوند.

سردار باقرزاده در ادامه اظهار داشت: معادلات قرآن کریم در مورد جنگ علاوه بر توصیه تجهیزات و سلاح‌ها عنصر تعیین‌کننده را ایمان دانسته است، روحیه ایمانی یعنی باورداشتن به اینکه یک قدرت برتری هست که مارا یاری می‌دهد و باور کنیم در این عرصه نبرد باوجود کمبودها خدا ما را یاری می‌کند.

وی بیان داشت: یک نوجوان ۱۷ ساله در دفاع مقدس یک‌تنه یک گردان را از محاصره تانک‌های دشمن در شلمچه نجات داد و این صحنه دوبار تکرار شد، این ناشی از شجاعتی است که از روحیه ایمانی سرچشمه می‌گیرد.

وی با بیان اینکه نگاه توحیدی امام راحل است که می‌گوید آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند، بکند، گفت: در مورد جنگ نباید تحت‌تأثیر حرف‌های روشنفکرانه کلاسیک و... قرار گرفت.

فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه ملت ما در هشت سال جنگ مقاومت کرد و اگر مقاومت نمی کرد الان به سرنوشت دیگری دچار می شد، تصریح کرد: در صحنه این جنگ دوستان و دشمنانمان را شناختیم، در روزگار خوشی همه می‌گویند ما وفادار امام(ره) و رهبری و مسلمان هستیم.

سردار باقرزاده تصریح کرد: مدافعان حرمی که امروز سبقت گرفتند دارای جایگاهی بالایی هستند اما یک عده جاهل متوجه عظمت کار کسانی که به عنوان مدافع حرم جانفشانی می کنند نیستند، اینها نه تنها جاهل بلکه خائن هستند و متوجه نیستند که شهدای مدافع حرم در معادلات مختلف منطقه جهانی چه تاثیری داشتند و آثار و برکات کارشان سالها بعدها مشخص می شود.

فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح بیان کرد: امام فرمودند دفاع کردن تکلیف شرعی است و ما مکلفیم جلوی دشمن را بگیریم چه پیروز شویم چه نشویم باید حتما دفاع کنیم، دفاع از نگاه امام یک ضرورت عقلی و شرعی بود. در مقابل خط تسلیم بود که تحت عنوان عقلانیت در جنگ که عده ای به دنبال آن بودند.

سردار باقرزاده به فرمایشات اخیر رهبر انقلاب در اجلاس حمایت از فلسطین اشاره و اظهار کرد: رهبر فرزانه انقلاب به مسئله فلسطین می پردازد چون به آرمان فلسطین و آرمان امام(ره) و شهدا وفادار هستند و در حقیقت اسرائیل را همچنان غده سرطانی می دانند، آنهایی که کوتاه می آیند چون باور ندارند.

وی تصریح کرد: یادواره شهدا مرور درس های امام و شهدا است و خط امام (ره) همچنان پیش روی ما قرار دارد.

فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح در پایان از شناسایی یک شهید مفقودالاثر از شهرستان رفسنجان خبر داد و گفت: یک شهید با نام شهید حسن عبدالهی از رفسنجان شناسایی شده قبلاً یکسری آثاری از این شهید آمده بود که مورد تایید قرار نگرفته بود اما با علم ژنتیک مورد تایید قرار گرفت که به زودی در رفسنجان تشییع می شود.