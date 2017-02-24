به گزارش خبرنگا مهر، سومین دوره ارتقاء و بازآموزی معلمان قرآن کریم موسسات و تشکل های قرآنی استان از صبح امروز جمعه در سالن اجتماعات تبلیغات اسلامی قزوین آغاز شد.

جواد قلی پور مسئول دارالقرآن تبلیغات اسلامی استان قزوین درحاشیه برگزاری این دوره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در این دوره ۴۶۰ تن از معلمان قرآنی تشکل ها و موسسات قرآنی دارالقران، آموزش و پرورش سراسر استان حضور یافته اند.

وی افزود: اساتید این دوره آقایان کیومرث حبیب زاده در خصوص وقف، ابتدا، مفاهیم و تجوید، استاد مجید وفاپور در مورد صوت و لحن و استاد سلیمان بهاری در خصوص روش تدریس، روخوانی، روان خوانی سخن خواهند گفت.

قلی پور یادآورشد: همچنین اختتامیه مسابقات قرآن فجر عصر امروز جمعه برگزار می شود و در آن از ۳۵ نفر از برگزیدگان مسابقات قرآنی در رشته های حفظ کل، ۲۰ جزء، ۱۰ جزء، حفظ جزء سی ام و قرائت تحقیق تجلیل خواهد شد.

وی بیان کرد: در استان قزوین در حال حاضر دو هزار معلم قرآنی توانسته اند دوره های تربیت معلم قرآن را با موفقیت گذرانده و گواهی معلم قرآنی را دریافت کنند.

مسئول دارالقران تبلیغات اسلامی استان قزوین اظهارداشت:درهر فصل تعداد ۳۹۵ کلاس قرآنی در استان برگزار می شود و بیش از ۷ هزار نفر در ۱۷۶ تشکل و موسسه قرآنی تحت آموزش های مختلف قرآنی قرار می گیرند.