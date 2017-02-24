وجود ۴۰ هزار هکتار کانون فوق بحرانی گرد و غبار در خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار در برنامه گفتگوی ویژه خبری، افزود: در طرح آماک قرار است طی دو هفته ۱۸ میلیون فوت گازهای گوگردی از استان خوزستان و به خصوص اهواز جمع آوری شود.
وی ادامه داد: این طرح جنبه اقتصادی و زیست محیطی دارد و همچنین مانع از انتشار گازهای گلخانه ای می شود.
ابتکار در مورد بحث گرد و غبار به ۴۰ هزار هکتار کانون فوق بحرانی اشاره کرد و گفت: قرار است این میزان اراضی تحت پوشش نهال قرار گیرد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به استقرار ۲۲ دستگاه پایش آب و هوا در استان خوزستان اشاره کرد و افزود: تا به حال ۱۷ شهر از این استان مورد پایش اقلیمی قرار گرفته اند البته این میزان فعالیت مطلوب نیست و ۱۲ دستگاه دیگر نیاز داریم و تمام این استان را پوشش دهیم.
وی ادامه داد: سال قبل با همکاری دانشگاه ها و سازمان های مربوطه کانون های گرد وغبار استان شناسایی و طبق آن وظایف هر ارگان(سازمان جنگلداری و مراتع ، هواشناسی و جهادکشاورزی) تعیین شد که در همان سال ۸ هزار هکتار عملیات انجام شد امسال هم در فصل جاری حدود ۴۰ هزار هکتار درختکاری انجام خواهد شد.
ابتکار از بررسی و ارزیابی مالچ های بیولوژی و غیر نفتی و اندکی نفتی برای عملیات مالچ پاشی خبر داد و افزود: آنچه تابه حال حاصل شده از دوام بالای برخوردار نیست.
وی در ادامه به کاهش سطح بارندگی در استان خوزستان و افزایش دما هوا در همه اقلیم کشور اشاره کرد و افزود: استان خوزستان با افزایش سه درجه ای دمای هوا نسبت به مدت مشابه سال قبل از شرایط خاص و ویژه ای برخوردار است پس نباید طرحی را پیشنهاد کنیم که شدنی نباشد.
ابتکار احیای تالاب های خوزستان را از مهمترین رویکردهای دولت یازدهم درحوزه محیط زیست عنوان کرد و گفت: با مذاکرات میان سازمان محیط زیست و وزارت نفت، دایکهای مستقر بر روی تالاب هورالعظیم برداشته شده و می توان گفت با این اقدام ۷۰ درصد از معیشت مردم به این منطقه بازگشته است.
وی همچنین به افتتاح طرح انتقال آب از کارون به اراضی استان خوزستان خبر داد.
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