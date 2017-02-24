به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید تل آویو با متهم کردن این سازمان به «جانبداری بنیادین» علیه اسرائیل، از صدور روادید برای بازرس ارشد آن خودداری کرده‌است.

«امانوئل ناشون» سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل نیز در گفتگویی با خبرگزاری فرانسه این خبر را تائید کرده‌ است.

سازمان دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است، گزارش‌هایی منتقدانه در مورد ادامه اشغال منطقه فلسطینی توسط نیروهای اسرائیلی یا وضعیت شهروندان فلسطینی ساکن منطقه و علمکرد ارتش رژیم صهیونیستی نوشته است.

این سازمان چند ماه پیش خواستار صدور روادید برای مدیر بخش اسرائیل و فلسطین خود شده بود.

«دیدبان حقوق بشر» می‌گوید مقامات اسرائیلی ۲۰ فوریه به «عمر شکیر» شهروند ایالات متحده و مدیر بخش اسرائیل و فلسطین، گفته‌اند به دلیل اینکه این سازمان «یک سازمان واقعی حقوق بشر نیست»، درخواست روادید وی رد شده‌است.

سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل ضمن تائید این موضوع به خبرگزاری فرانسه گفته سازمان دیدبان حقوق بشر دارای سابقه شدیدا جانبدارانه، و یک «سازمان ضد اسرائیلی با نیت‌های به‌وضوح خصمانه» علیه آن کشور است.

سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل افزوده است «چرا باید به کسی روادید کار بدهیم که تنها یک هدف دارد و آن‌هم این است که به ما حمله کند».

از طرف دیگر عمر شکیر، رئیس بخش اسرائیل و فلسطین دیدبان حقوق بشر به خبرگزاری فرانسه گفته ما در حیرت هستیم. این سازمان در بیش از ۹۰ کشور جهان کار می‌کند. بسیاری از کشورها، گزارش‌های ما -که با دقت تنظیم می‌شوند- را دوست ندارند امابا وجود این، واکنش این کشورها «ساکت کردن پیام‌آور این سازمان نبوده‌است.