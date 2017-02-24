ظرفیت پذیرش مقطع دکتری/ اعلام نتایج نهایی کنکور دکتری در شهریور۹۶

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی امروز جمعه از حوزه امتحانی آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۹۶ در دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران بازدید کرد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جمع خبرنگاران، با اشاره به برگزاری امروز آزمون دکتری سال ۹۶ اظهار داشت: پس از اعلام نتایج نهایی، داوطلبان به دانشگاه‌ها معرفی می‌شوند تا سوابق تحصیلی آنها بررسی شود و سپس در اواخر شهریور ماه سال آینده نتایج نهایی منتشر خواهد شد.

وی با بیان اینکه ظرفیت پذیرش در رشته‌های مصوب شورای گسترش آموزش عالی برای تمام دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه آزاد در دوره دکتری، در هر رشته ۵ تا ۷ نفر است ادامه داد: افزایش بی رویه ظرفیت تحصیلات تکمیلی خلاف است و کمیته‌ای مدتها پیش در وزارت علوم تشکیل شده که درخواست راه‌اندازی رشته‌ها را به سرعت بررسی می کند و مجوزها صادر می‌شود.

وزیر علوم درباره اولویت برنامه های این وزارتخانه برای سال آینده، اظهار داشت: روند کیفی‌سازی آموزش عالی و ساماندهی‌ها در سال آینده نیز دنبال می‌شود و بر توسعه رشته‌های بین‌ رشته ای و آموزش‌های تحصیلات تکمیلی به خصوص هدفمندسازی مقطع دکتری تأکید داریم.