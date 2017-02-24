واژگونی اتوبوس در محور دامغان - شاهرود ۱۲ مجروح بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ناجا، سرهنگ ابراهیم وهاب زاده با اشاره به جزئیات خروج از جاده اتوبوس ولوو با ٣٧ سرنشین حوالی ساعت ١:٣٧ بامداد جمعه در کیلومتر ٣٠ محور دامغان - شاهرود، افزود: متاسفانه این سومین حادثه اتوبوس در کمتر از ٢٤ ساعت بوده است که در این حادثه که به علت عدم توجه به جلو راننده رخ داد ١٢ نفر مجروح شدند.

وی با بیان اینکه این اتوبوس مذکور از تهران به سمت مشهد در حال حرکت بود، تصریح کرد: همچنین در حادثه دیگری که حوالی ساعت ١٣ پنجشنبه در کلیومتر ٤٠ محور سمنان - دامغان رخ داد، بر اثر برخورد اتوبوس ولوو با پراید و کامیون کشنده اویکو، سه نفر که سرنشینان پراید بودند، مجروح شدند.

به گفته جانشین رییس پلیس راه راهور ناجا مقصر این حادثه سواری پراید به دلیل تغییر مسیر ناگهانی بوده است.

وهاب زاده یادآور شد: همچنین حوالی ساعت ٢:١٠ بامداد پنجشنبه در کیلومتر هفت محور هراز محدوده پارک جنگلی آمل، یک دستگاه اتوبوس ولوو دیگر با شی ثابت برخورد کرد که در این حادثه ٢ تن مجروح شدند.

به گفته وی برابر نظر کارشناسان پلیس راه استان مازندران خستگی و خواب آلودگی راننده علت این حادثه بوده است.