به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین که به بیروت سفر کرده است، با «میشل عون» رئیس جمهوری لبنان دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان این دیدار در خصوص روابط دوجانبه و اقدامات صهیونیستها در اراضی اشغالی گفتگو کردند.

محمود عباس در جریان نشست خبری با میشل عون گفت: اسرائیل همچنان بر ادامه اشغال اراضی ما و حبس مردم در یک زندان بزرگ اصرار می ورزد. اما ما تسلیم نمی شویم و از راه های سیاسی و دیپلماتیک و با استفاده از قوانین بین الملل و جلب حمایت های بین المللی به تلاشمان ادامه می دهیم.

وی افزود: ما با اقدامات رژیم اسرائیل برای ادامه شهرک سازی و نیز تصمیم اخیر پارلمان این رژیم مبنی بر مشروعیت بخشی به سرقت زمین های فلسطین مقابله خواهیم کرد.

محمود عباس در این دیدار همچنین به اوضاع اودوگاه آوارگان فلسطینی در لبنان اشاره کرد و گفت: همواره تلاش کرده ایم مردم را از منازعات منطقه ای دور نگه داریم و ملت ما در لبنان همواره انضباط و پایبندی خود به امنیت و ثبات در اردوگاه ها را ثابت کرده اند.

در این دیدار میشل عون، رئیس جمهوری لبنان از عباس به دلیل توجه به اوضاع اردوگاه های فلسطینی در این کشور قدردانی کرده و بر اهمیت حفظ ثبات در این اردوگاه ها و دور نگه داشتن آنها از مداخله کسانی که قصد دارند از مصائب مردم فلسطین و اوضاع آنها در جهت تروریسم و برهم زدن امنیت بهره برداری کنند، تأکید کرد.

قرار است عباس امروز جمعه با سعد الحریری، نخست وزیر و نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان دیدار کند.