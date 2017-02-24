به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، عملیات آزادسازی منطقه «تل الزلط» واقع در شرق تلعفر در استان نینوا آغاز شد.

بر اساس این گزارش، نیروهای حشد شعبی مسئولیت آزادسازی این منطقه در استان نینوا را بر عهده دارند.

طبق اعلام رسانه های عراقی، نیروهای حشد شعبی تاکنون شماری از تکفیریها در این منطقه را به هلاکت رسانده اند.

خبر دیگر اینکه «شاکر جوت» فرمانده نیروهای پلیس عراق از تداوم پاکسازی فرودگاه شهر موصل توسط نیروهای عراقی خبر داد.

وی در این ارتباط تصریح کرد: نیروهای عراقی همچنان به پاکسازی بخش های باقی مانده از فرودگاه آزادشده موصل ادامه می دهند.

گفتنی است، فرودگاه موصل که پیشتر در کنترل تروریست های داعش بود، ظهر روز گذشته توسط نیروهای مشترک عراقی آزاد شد.