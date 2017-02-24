مصطفی صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از گزارش تلفنی به اورژانس ۱۱۵ پلدختر مبنی بر ایجاد مشکل برای مادری باردار در تنگه «فره کش» روستای «بابازید» از توابع شهرستان پلدختر، عوامل امدادی بلافاصله به منطقه مورد نظر اعزام شدند.

وی افزود: تیم امدادی پس از مستقر شدن در منطقه به دلیل نزدیک بودن وقوع زایمان در همان محل دست به کار شده و موفق به زایمان مادر باردار و به دنیا آمدن دختر وی شدند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ شهرستان پلدختر گفت: با تلاش عوامل امدادی اورژانس ۱۱۵ حال این مادر و نوزاد پس از زایمان رضایت بخش اعلام شد و آنها را برای مراحل بعدی مراقبت به بیمارستان امام خمینی(ره) پلدختر انتقال دادند.

صالحی اظهار داشت: پس از معاینه و بررسی های به عمل آمده توسط پزشکان وضعیت این مادر و نوزاد خوب گزارش شده است.