به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی درباره آخرین وضعیت راه ها و محورهای مواصلاتی کشور، افزود: هم اکنون تردد در تمامی محورهای اصلی کشور به صورت عادی و روان ادامه دارد.

وی گفت: در برخی از محورهای استان های کرمان و خراسان جنوبی شاهد بارش باران و در برخی از محورهای استانهای آذربایجان غربی و چهارمحال و بختیاری شاهد بارش برف و پدیده مه گرفتگی و همچنین کاهش دید افقی هستیم.

رحمانی با اعلام اینکه تردد در جاده های کوهستانی فقط با تجهیزات زمستانی همراه است، افزود: به همراه داشتن زنجیر چرخ از الزامات مسافرت در جاده های کوهستانی است و همکارانم در پلیس راه و راهداری از تردد خودروهای فاقد زنجیر چرخ اعم از سواری و خودروهای حمل و نقل عمومی جلوگیری به عمل می آورند.

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راهور ناجا، گفت: محور کندوان روزهای شنبه تا سه شنبه هر هفته به دلیل انجام عملیات ایمن سازی از ساعت ۱۲ نیمه شب تا ساعت ۵ و ۳۰ دقیقه مسدود است.

وی درباره محورهای مسدود در کشور نیز افزود: محور شمشک - دیزین در استان تهران و البرز همچنین محور کازرون - فرشابند در استان فارس، محور دبیران - زرین دشت - داراب در استان فارس، محور شیراز- خرامه در استان فارس، محور پونل به خلخال در استان گیلان، محور سروآباد به پاوه در کردستان، همچنین محور گنج نامه به تویسرکان در استان همدان، محور سی سخت به پادنا در استان کهکیلویه و بویراحمد، محور رودبار به قلعه گنجد در کرمان و رودبار به کهنوج در کرمان همچنین محور اولنگ به شاهرود و محور بستک به بندر خمیر در استان هرمزگان به دلیل نبود ایمنی کافی تا اطلاع ثانوی مسدود است و مسافران می توانند برای تردد از این محورها از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.