  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۳۶

فیصل المقداد:

دولت اوباما برای تأمین منافع تل‌آویواز تروریسم در سوریه حمایت کرد

دولت اوباما برای تأمین منافع تل‌آویواز تروریسم در سوریه حمایت کرد

معاون وزیر خارجه سوریه در سخنانی با اشاره به حمایت های دولت سابق ایالات متحده آمریکا گفت: این حمایتها برای تأمین منافع دشمن اسرائیلی انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «فیصل المقداد» وزیر خارجه سوریه در سخنانی به حمایت های دولت سابق ایالات متحده آمریکا از گروه های تروریستی ـ تکفیری در سوریه اشاره کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص اظهار داشت: دولت اوباما برای تأمین منافع تل‌آویو از تروریسم در سوریه حمایت کرد.

وی در همین ارتباط اعلام کرد: تداوم درگیری‌های نظامی در سوریه به مصلحت اسرائیل است و از آنجایی که آمریکایی ها به خوبی به این مصلحت واقف بودند، برای گسترش پدیده تروریسم در سوریه از تکفیریها حمایت کردند. 

المقداد همچنین اظهار داشت: اگر پای مصلحت تل آویو در سوریه در میان نبود، حتی کشورهای اروپایی هم به سرمایه گذاری واقعی بر گروه های تروریستی ـ تکفیری متوسل نمی شدند.

معاون وزیر خارجه سوریه در ادامه گفت: هر طرفی که با متوسل شدن به ادوات نظامی در امور داخلی سوریه دخالت می کند، از عوامل گسترش پدیده تروریسم در سوریه و افزایش کشتارها و تخریب بیشتر کشور محسوب می شود.

کد مطلب 3915865

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها