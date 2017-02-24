به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «فیصل المقداد» وزیر خارجه سوریه در سخنانی به حمایت های دولت سابق ایالات متحده آمریکا از گروه های تروریستی ـ تکفیری در سوریه اشاره کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص اظهار داشت: دولت اوباما برای تأمین منافع تل‌آویو از تروریسم در سوریه حمایت کرد.

وی در همین ارتباط اعلام کرد: تداوم درگیری‌های نظامی در سوریه به مصلحت اسرائیل است و از آنجایی که آمریکایی ها به خوبی به این مصلحت واقف بودند، برای گسترش پدیده تروریسم در سوریه از تکفیریها حمایت کردند.

المقداد همچنین اظهار داشت: اگر پای مصلحت تل آویو در سوریه در میان نبود، حتی کشورهای اروپایی هم به سرمایه گذاری واقعی بر گروه های تروریستی ـ تکفیری متوسل نمی شدند.

معاون وزیر خارجه سوریه در ادامه گفت: هر طرفی که با متوسل شدن به ادوات نظامی در امور داخلی سوریه دخالت می کند، از عوامل گسترش پدیده تروریسم در سوریه و افزایش کشتارها و تخریب بیشتر کشور محسوب می شود.