خروج اتوبوس از جاده/ ۳۷ سرنشین مجروح شدند

سرهنگ ابراهیم وهاب زاده در گفتگو با خبرنگار درباره جزئیات این حادثه افزود: حوالی ساعت یک و ۳۷ دقیقه بامداد جمعه در کیلومتر ۳۰ محور دامغان - شاهرود یک دستگاه اتوبوس ولوو با ۳۸ سرنشین از جاده خارج شد.

وی افزود: در این حادثه که به علت عدم توجه به جلو راننده ولوو رخ داد هر ۳۸ سرنشین دچار حادثه شدند که ۱۲ نفر از آنها مجروح و نیازمند به کمک های امدادی بودند.

جانشین رئیس پلیس راهور ناجا گفت: اتوبوس مذکور متعلق به تعاونی همسفر چابک سران بوده که از تهران به سمت مشهد در حال حرکت بود.

وهاب زاده همچنین گفت: در حادثه دیگری که حوالی ساعت ۱۳ پنجشنبه در کیلومتر ۴۰ محور سمنان - دامغان رخ داد اتوبوس ولوو با پراید و کامیون کشنده برخورد کرد که در این حادثه نیز ۳ تن از سرنشینان پراید مجروح شدند.

وی مقصر این حادثه را راننده سواری پراید عنوان کرد و گفت: راننده پراید به دلیل تغییر مسیر ناگهانی باعث بوجود آمدن این تصادف زنجیره ای شد.

جانشین رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به جزئیات سومین حادثه ای که در طول ۲۴ ساعت گذشته در جاده های کشور رخ داد، افزود: حوالی ساعت ۲ و ۱۰ دقیقه بامداد پنجشنبه در کیلومتر ۷ محور هراز محدوده پارک جنگلی آمل یک دستگاه اتوبوس ولوو دیگر با شیئی ثابت برخورد کرد که در این حادثه دو نفر از مسافران اتوبوس مجروح شدند.

وهاب زاده گفت: برابر نظر کارشناسان پلیس راه استان مازندران، خستگی و خواب آلودگی راننده علت وقوع این حادثه اعلام شده است.